Cantor de Ibaiti se destaca na região

E leva emoção ao público com seu talento

A cena sertaneja regional ganha força com o talento de Luis Karlos, jovem músico natural de Ibaiti que vem conquistando admiradores por onde passa. O artista demonstrou sua vocação musical ainda na infância, encantando familiares e amigos aos sete anos de idade com sua afinação e dedicação.

Atualmente com 29 anos, ele segue firme em sua trajetória, se apresentando em bares, casas noturnas e eventos culturais, sempre levando o melhor do sertanejo ao público. A paixão pelo estilo vem de berço: foi inspirado pelo pai, grande fã do gênero, que o influenciou desde cedo com canções de duplas consagradas e artistas solo do sertanejo.

Com carisma e uma voz marcante, Luis Karlos acredita que a música vai além do entretenimento. “A música me proporcionou muitas amizades e, sem dúvida, ela é um remédio para minha alma”, afirma o cantor.

Para quem quiser levar o show de Luis Karlos para seu evento, o contato para agendamentos é (41) 99802-9707.

Estará presente no 33º RODEIO TAVORENSE