Cavernas do Norte Pioneiro ATRAEM geólogos (assista)

Fascínio além da Pedra e Cal

Três cidades do Norte Pioneiro — Pinhalão, Tomazina e Wenceslau Braz — receberam recentemente uma expedição técnica com o objetivo de catalogar algumas cavernas e estudar suas características geológicas e ambientais.

Nesta terça-feira, 22, o planeta se une para celebrar o Earth Day (Dia da Terra), uma data dedicada à conscientização sobre os desafios ambientais que enfrentamos e a busca por soluções sustentáveis. Nasceu nos Estados Unidos em 1970 como resultado de movimentos sociais, ativistas e estudantis.

Está sendo celebrada a 55ª edição, uma iniciativa que objetiva a conservação de seus ecossistemas em todos os continentes e oceanos.

A ação no Norte Pioneiro contou com a participação dos geólogos Gil F. Piekarz , Luciano Cordeiro de Loyola e Hermes O. Barboza, da MINEROPAR (atual Instituto Água e Terra/IAT) e do voluntário Adriano Barroso Torres que é biólogo ambientalista, além do apoio essencial de dois condutores locais, Marcos Antônio de Almeida e Antônio Carlos de Souza , conhecedores profundos das cavernas da região.

Caverna Rosada – Pinhalão

A principal descoberta em Pinhalão foi a impressionante Caverna Rosada, que deixou os geólogos surpresos pela coloração rosada de suas paredes — um fenômeno inédito para os profissionais envolvidos. Amostras foram coletadas para análises laboratoriais, que devem esclarecer a composição mineral responsável por essa coloração tão peculiar.

Tomazina – Riqueza geológica e arqueológica

No município de Tomazina, foram visitadas quatro formações : A Gruta do Lemes ,Gruta da Anta, Caverna das Corredeiras do Rio das Cinzas e a Caverna Casa de Pedra. Esta última despertou um interesse especial da equipe técnica por apresentar indícios de que teria servido como abrigo para povos originários, no passado o que aponta para a necessidade de pesquisas arqueológicas complementares.

A equipe também visitou o centenário ” Poço do Conde “que tem 104 metros de profundidade e 3×2 de largura,onde tem muita história e lendas em torno dele ,igual o poço da série de TV ” O Tesouro de Oak Island ”

Wenceslau Braz – Subterrâneo Azul

Já em Wenceslau Braz, duas cavernas encantaram a equipe que teve o acompanhamento do secretário de Turismo e Cultura “Nicolas da Costa”. o Recanto das Abelhas e a Caverna do Encanto. Ambas chamam atenção pela beleza cênica e pelas formações rochosas , destaque para a caverna do Encanto que tem dentro dela a gruta encantada de tons azulados provocadas pela presença de minerais de ferro em sua constituição ,um verdadeiro espetáculo visual para aqueles que a visitam.A singularidade desses espaços reforça o potencial científico e turístico de Wenceslau Braz.

Fauna e Flora

A pesquisa em campo contemplou um conjunto de amostras distribuídas em fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual e em sítios de restauração ecológica (reflorestamentos com espécies nativas). A flora registrada inclui uma rica diversidade de espécies, como canelinha, cebolão, pau-d’alho, angicão, inguá, umbaubeira, cedros-rosa, poucas perobas e óleo, manacá-da-serra, entre outras. Também foram observados cipós, bambus, xaxins, samambaias, begônias, lírios, orquídeas, líquens e gramíneas. Fauna composta basicamente por pássaros e morcegos insetívoros e foi encontrado pequenos roedores e aracnídeos.

Segundo o biólogo e ambientalista Adriano Barroso Torres, a iniciativa visa não apenas à conservação das cavernas e seus ecossistemas, mas também à disseminação do conhecimento ecológico como ferramenta de educação ambiental para as comunidades locais.

Valorizando o Patrimônio Natural a ser Preservado

A expedição reforça o quanto o subsolo paranaense vai além da pedra e cal. O Norte Pioneiro abriga formações ainda pouco conhecidas, mas que representam um patrimônio natural riquíssimo — tanto do ponto de vista geológico quanto histórico e ambiental. O potencial do Norte Pioneiro do Paraná como polo de geoconservação (prática de conservar e gerir o patrimônio geológico e os processos naturais associados) e geoturismo (forma de turismo que destaca a geodiversidade de uma região, como seus elementos geológicos, geomorfológicos e paleontológicos) destacando a necessidade de políticas públicas voltadas à preservação do patrimônio natural subterrâneo da região. O trabalho integrado entre ciência, comunidade local e conservação é essencial para valorizar e proteger essas riquezas ainda pouco conhecidas.

Reportagem: Marcos Antônio de Almeida/Especial para o Npdiario