Circo de Marcelita HOJE em SANTO Antônio (vídeos)

Exibição única; entrada 1kg de alimento não perecível

Um espetáculo inédito que reúne música, teatro e circo. Essa é a proposta do projeto O Fabuloso Circo de Marcelita Flores que chega a Santo Antônio da Platina nesta sexta-feira, dia 7, às 20 horas, para única apresentação no Teatro do Sesi (R. José Vieira Gusmão, 850).

Nesta exibição, Marcelita Flores (a artista Marcela Zanette) e sua trupe unem-se para fazer o que mais amam: música e circo, em um show que mistura as memórias da infância de Marcelita com personagens da comédia dell’arte. No repertório, músicas de Chiquinha Gonzaga, Nino Rota e Antônio Madureira, mescladas a composições autorais da artista, reverenciando os palhaços tradicionais e a rica tradição da música circense.

Durante a apresentação, o público vai acompanhar a história de duas irmãs siamesas, Marcelita e HermanaZaza, que compartilham não apenas o corpo, mas também sonhos e medos. Após uma grande turnê mundial, o circo comemora o êxito da carreira internacional das irmãs ZaZá, recém-chegadas de ZaZaragoza. Elas estão de volta ao Brasil para assumir os negócios da família. Novos ventos e a esperança de um futuro próspero pairam sobre o circo.

Tudo parece estar indo muito bem, até a inesperada visita de um grande mágico na cidade. Será Roudrini capaz de separar as gêmeas siamesas e dividir os seus destinos? Sim! Marcelita Flores é separada de sua “hermana” e precisa lidar com o desafio de manter o circo funcionando. Ela sonha em ser maestrina, tocar flauta, viver livremente ao lado de Alberto, e de seus novos companheiros de jornada. Mas nem tudo são flores para quem faz da arte o seu sustento. Marcelita tem acumulado inúmeras funções dentro do circo e decide procurar uma nova maestrina para a banda. A confusão está armada!

A trupe d’O Fabuloso Circo de Marcelita Flores é formada por Audryn Souza (trompete), Denis Mariano (bateria), Gabriela Bruel (percussão), Gustavo Moro (violão), Pierre Cerjat (tuba), Renan Bragatto (sanfona). Além dos artistas circenses: Fábio Salgueiro, John Salgueiro e Marina Prado. As apresentações contam ainda com as participações especiais de Carla Zago (violino), Ana Decker (voz) e Rodrigo Milek (clarinete). A direção musical é assinada por Luis Otávio Almeida, enquanto a direção artística fica a cargo de Mariana Zanette.

Neste mesmo dia, são oferecidas, duas oficinas: “Contando com Sons”, com Denis Mariano, que é destinada a crianças – de 5 a 12 anos, e tem como proposta ensinar que a música e a percussão também são ferramentas para contar uma história. E, também para crianças e adolescentes, a oficina de Circo “O corpo acrobático”, que será ministrada por Marina Prado, John Salgueiro e Fábio Salgueiro, que propõe uma vivência física e convida os alunos a descobrir novas possibilidades e potencialidades do corpo. E ainda Oficina de Malabares, com Fábio Salgueiro, que vai ensinar algumas técnicas de malabarismo com manipulação de claves, bolas e argolas. A inscrição para as oficinas é 1kg de alimento não-perecível.

O projeto O Fabuloso Circo de Marcelita Flores foi viabilizado pelo PROFICE – Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura – da Secretaria de Cultura. Governo do Estado do Paraná. Apoio Copel e Havan.

Serviço:

O Fabuloso Circo de Marcelita Flores.

Apresentação musical e circense.

Classificação etária: Livre.

Duração 75 min.

Sexta-feira, dia 07 de fevereiro, às 20 horas, no Teatro do Sesi (R. José Vieira Gusmão, 850).

Ingressos 1 KG de alimento não perecível.

ATENÇÃO: No mesmo dia, as 14 horas, serão oferecidas duas oficinas gratuitas no Espaço Educacional Lar Jesus Adolescente (R. Aurora, 351).

Oficina de Circo – com Marina Prado, Fábio Salgueiro e John Salgueiro para o público em geral

Oficina Contando com Sons – com Denis Mariano (aberto ao público infantil dos 05 a 12 anos).

Mais informações e entrevistas: RB – Escritório de Comunicação | Rodrigo Browne | 9145-7027 // 3363-7759 |Crédito fotográfico: Marcia Kohatsu

Repertório do show:

Atraente – Chiquinha Gonzaga Dobrado – Antônio Madureira MisterioZaZá – Marcela Zanette Forró pro Dene – Marcela Zanette Marcelita vai pra Cuba – Marcela Zanette Vaidoso – Moacir Santos Além da Saudade – Marcela Zanette e Mariá Sallum I Clowns – Nino Rota Na corda Bamba – Marcela Zanette Spok no Frevo – Marcela Zanette e Audryn Souza