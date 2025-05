Circuito Cultural dia 21 em RIBEIRÃO CLARO

Numa quinta-feira no Clube Municipal

Entre os dias 5 e 28 de novembro, o Circuito Cultural Sesi 2024 levará uma série de atividades culturais gratuitas a 19 cidades do Paraná. A programação inclui espetáculos teatrais e contações de histórias para todos os públicos.

Em Ribeirão Claro será no dia 21 de novembro com o Espetáculo Quixotes: Clube Municipal, na rua Dr. Vicente Machado às 13h30m (sob agendamento.) e Contação de Histórias – Foi Coisa de Saci: Escola Municipal (sob agendamento).

A iniciativa é do Sistema Fiep, por meio do Sesi Paraná, conta com o apoio das empresas Metalesp, Thales DIS Brasil, Drabecki, PX Energy, Copacol, Fiasul ,DIPANNO. Apoio cultural: Npdiario.

A iniciativa tem como objetivo fomentar a cultura local e proporcionar momentos de lazer e aprendizado para crianças e adultos, com uma programação acessível para todos.