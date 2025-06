CURSOS de VERÃO 2025 em Jacarezinho

Ministrados por artistas convidados

De 27 de janeiro a 15 de fevereiro de 2025, Jacarezinho será palco de um evento inédito na cidade e região.

Artistas renomados no cenário das artes cênicas foram convidados para ministrar cursos intensivos, como palhaçaria, interpretação, melodrama e treinamento físico para atores e atrizes.

Os cursos acontecerão no Teatro CAT – Arena, e as inscrições já estão abertas!

Interessados podem se inscrever presencialmente no CAT, por meio de formulário físico, ou pelo formulário online disponível aqui. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição. Portanto, garanta a sua o quanto antes!

Destaques e convidados desta edição

● Silvia Leblon (São Paulo/SP)

Curso: “Corpo, Estado e Criação no Jogo d@ Palhaç@”

Indicado para todos os interessados na arte da palhaçaria, com ou sem experiência prévia.

Silvia tem uma relação especial com Jacarezinho desde 2022, em que tem circulado com a produção jacarezinhense “Mortes Ardentes, Paixões Enterradas”.

● Carlos Simioni (Paraty/RJ)

Curso: “O Estado de Ser do Ator”

Indicado para profissionais das artes cênicas e do corpo que desejam aprimorar técnicas de treinamento físico atoral. Membro do Grupo Lume, Simioni esteve em Jacarezinho em 2019, ministrando um curso que foi um grande sucesso. Nesta edição, ele também apresentará sua demonstração técnica intitulada “Prisão para a Liberdade”.

● Ana Luisa Cardoso (Rio de Janeiro/RJ)

Curso: “É pra Rir ou pra Chorar?”

Voltado para profissionais da cena ou interessados em desenvolver suas habilidades de interpretação, especialmente no melodrama. O curso será encerrado com uma Mostra de Cenas dos alunos, apresentando textos clássicos do gênero. Ana Luisa fará sua estreia em Jacarezinho, prometendo surpresas!

● “O Fabuloso Circo Musical de Marcelita Flores” (Curitiba/PR)

Show gratuito que mergulha o público no universo do circo e da música, com composições da flautista Marcela Zanette. O espetáculo, repleto de performances circenses, será realizado no dia 8 de fevereiro, sábado, às 20h, no Teatro CAT. A artista esteve em Jacarezinho em maio deste ano com um super show da banda Rosa Armorial. Esta apresentação conta com o apoio da Copel e Havan, através do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura da Secretaria de Cultura do estado do Paraná.

REALIZAÇÃO – O evento é realizado pelo Teatro CAT e pelo Humatriz Teatro, com produção da CNX Produções. A iniciativa busca resgatar e fomentar o polo cultural vibrante que Jacarezinho já foi. “Para mim, é um desejo profundo e um objetivo claro fortalecer a cena local e valorizar este espaço que sempre foi uma referência cultural para a região”, destaca a artista jacarezinhense Adelvane Néia, fundadora da Humatriz Teatro e diretora artística do Teatro CAT.

Adelvane, que recentemente esteve em Portugal com seus trabalhos artísticos — inclusive em parceria com Silvia Leblon, que abrirá a programação com um curso de palhaçaria —, reforça a importância de reconectar Jacarezinho às suas raízes culturais, utilizando o teatro como um instrumento de formação e transformação. A organização está aberta a parcerias e apoios de instituições e comércios locais, para que juntos possam contribuir ainda mais com a economia e turismo do município e região neste evento de duas semanas.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA – Além dos cursos e apresentações já confirmados, outras atividades culturais estão sendo planejadas e serão divulgadas em breve nas redes sociais da CNX Produções e no site oficial: www.culturajacarezinho.com.br

CURSOS DE VERÃO 2025

Inscrições: https://forms.gle/GkdtVUGPbojVQo3z7

Maiores informações: www.culturajacarezinho.com.br

www.instagram.com/cnxproducoes

www.facebook.com/cnxproducoesculturais

Telefone/Whats: 043 99151-1502