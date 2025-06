Deputada participa de inauguração no oeste

Destacou potencial do turismo religioso

A deputada estadual Maria Victoria (PP) participou da inauguração do Caminho de Maria, novo ponto de turismo religioso em Nova Cantu, região Centro-Oeste. A cerimônia com a presença do prefeito Airton Agnolin (PDT) e do deputado federal Ricardo Barros (PP) foi marcada pela entrega da imagem de 27 metros de altura de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da cidade.

A deputada disse que o local representa um marco no fortalecimento da fé, da cultura e da economia local e elogiou a determinação do prefeito e do padre Reinaldo Andrade da Paróquia Nossa Senhora de Fátima na criação do Caminho de Maria.

“É um novo espaço de fé, acolhimento e também de desenvolvimento. O turismo religioso tem potencial para gerar empregos, movimentar a economia da Nova Cantu e valorizar nossas tradições”, afirmou.

“Parabenizo o prefeito Airton Agnolin pela visão de futuro e dedicação em consolidar Nova Cantu como referência no turismo religioso. Agradeço ao deputado Ricardo Barros pela sensibilidade em destinar os recursos federais para a construção da imagem de Nossa Senhora de Fátima.”, acrescentou a deputada.

O prefeito Airton Agnolin explicou que o processo de construção do Caminho de Maria iniciou em 2019. “Um sonho que contou com o auxílio do deputado Ricardo Barros e da deputada Maria Victoria que acreditaram nesse projeto”.

O evento reuniu moradores, lideranças religiosas, autoridades e representantes da comunidade regional para uma missa aos pés da imagem da Santa.

RECURSOS – A implantação do Caminho de Maria foi viabilizada com mais de R$ 2 milhões em recursos federais, provenientes de emenda do deputado Ricardo Barros, com contrapartida de R$ 1 milhão da prefeitura.

Além da imagem da santa, o projeto inclui a Gruta de Nossa Senhora Aparecida, que recebeu obras de iluminação para maior segurança dos visitantes, com investimento municipal de R$ 295 mil.

ROTEIRO – A inauguração do Caminho de Maria finalizou um roteiro de agendas em 10 cidades no sábado da deputada Maria Victoria e do deputado Ricardo Barros.

Antes de Nova Cantu, eles estiveram em Quinta do Sol, Fênix, Barbosa Ferraz, Corumbataí do Sul, Luiziana, Juranda, Ubiratã, Campina da Lagoa e Altamira do Paraná para receber demandas, entregar recursos, prestar contas do trabalho e conversar com prefeitos, vereadores, lideranças e moradores das cidades.