Diversão, alegria e brinquedos para as crianças domingo

Atenção, criançada e famílias! No dia 13 de Outubro, das 14 às 18 horas, no espaço do CCI (Centro de Convivência do Idoso) campo da Avenida José Palma Rennó, será promovido Projeto Criança Brinca e Brilha em Santo Antônio da Platina.

Um dia todo especial, cheio de diversão e alegria para jovens de todas as idades.

Haverá doações de brinquedos, gincanas, Teatro Kids, e a incrível Carreta Play Kids.

Além disso, vai rolar sorvete, geladinho, algodão-doce, pipoca e muito mais.

Para deixar esse dia ainda mais inesquecível, haverá pintura facial, a super Cabine Infinity para tirar várias fotos, e uma ministração especial com o Preletor Matheus e muita música com a Banda Ministério Céu na Terra.

Chame os amigos, traga a família e venha fazer parte desse dia incrível. Não perca, neste domingo, dia 13 de Outubro.

Atrações

Nosso objetivo é proporcionar um dia mágico e inesquecível para as crianças da nossa cidade. Um dia especial, cheio de amor, fé, esperança e prosperidade, repleto de:

🏆 Gincanas superdivertidas;

🎭 Teatro Kids encantador;

🚚 Carreta Play Kids;

🍦 Sorvete e geladinho para refrescar a tarde;

🍬 Algodão-doce e carrinho de pipoca;

🎨 Pintura facial;

📸 Cabine Infinity para eternizar esse dia especial com muitas fotos;

🙏 Ministração especial com Preletor Matheus;

🎶 Banda Céu na Terra Ministério;

🎁 Doações de brinquedos para encher o coração das crianças de felicidade;



Por que participar?

Porque você pode ser a razão de muitos sorrisos. Esse dia será dedicado ao fortalecimento da união, à promoção do bem-estar, e à troca de palavras que aquecem o coração.

Faça sua doação e ajude a brilhar ainda mais o sorriso de uma criança. Sua contribuição vai além do material, ela espalha esperança e transforma vidas!

Organização: Empresário Lucas Inácio

Não percam. Todos estão convidados.

Projeto Criança Brinca e Brilha é promovido por Lucas Inácio e amigos.