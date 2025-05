DJ Anabzzi faz sua própria maquiagem

Apaixonada por maquiagem, a DJ faz questão de cuidar de cada detalhe da sua produção para transmitir sua essência ao público

DJ Anabzzi não é apenas uma artista dedicada à música, mas também uma apaixonada por maquiagem. Para ela, a produção visual é uma extensão da sua identidade artística, e é por isso que faz questão de cuidar pessoalmente da sua maquiagem para cada show, clipe e evento especial. Seu amor por esse universo começou cedo, e, ao longo dos anos, ela se dedicou a aprender técnicas, testar novos produtos e explorar diferentes estilos, sempre buscando entregar o melhor em cada produção.

Recentemente, Anabzzi gravou o clipe de sua nova música – uma produção cuidadosamente planejada para transmitir toda a sua essência. E, entre todos os preparativos, a parte que mais exigiu tempo e atenção foi justamente a maquiagem. A DJ quis cuidar de cada detalhe, garantindo que o visual estivesse perfeito para cada cena, combinando brilho, delicadeza e um toque especial de técnica.

“Fazer minha própria maquiagem é algo que amo e que se tornou essencial para mim. É como se fosse um ritual antes de entrar no palco ou gravar um clipe. Cada detalhe que coloco na maquiagem tem um significado, e eu sinto que isso me conecta ainda mais com o meu público. Além disso, ninguém melhor do que eu para entender como quero me sentir e como quero transmitir minha energia no palco e nos vídeos.” – explica Anabzzi.

Sempre ligada nas tendências e em novas técnicas, a DJ se mantém atualizada para aprimorar suas habilidades, garantindo que cada produção seja única. Seu estilo de maquiagem mescla modernidade com um toque pessoal, trazendo muito brilho, mas sem perder a delicadeza e a sofisticação que a caracterizam.

Seja no palco ou na frente das câmeras, DJ Anabzzi não apenas entrega boa música, mas também um visual pensado com carinho e autenticidade. Essa conexão entre arte e imagem reforça ainda mais sua personalidade artística, mostrando que cada detalhe faz parte da sua trajetória de sucesso.

Aos 18 anos, DJ Anabzzi já se consolidou como um dos nomes promissores da música brasileira. Conhecida como “a DJ dos rodeios”, ela se destaca por sua versatilidade e por levar música boa ao público, sempre se adaptando ao momento e ao evento. Além de sua forte presença nos palcos, Anabzzi tem se firmado como cantora e já tem músicas lançadas com artistas como Hugo & Tiago, Tânia Mara, Zé Henrique & Gabriel, entre outros. Com talento, dedicação e uma visão estratégica de carreira, a jovem artista segue conquistando seu espaço e mostrando que ainda tem muito a oferecer ao cenário musical.