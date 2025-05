Vejam documentário “Histórias e Causos de Santo A. da Platina”

Será exibido de graça nesta quinta-feira

O SESI de Santo Antônio da Platina recebe nesta quinta-feira, dia sete,, a exibição do documentário Histórias e Causos de Santo Antônio da Platina. A exibição acontecerá às 20h30m, com entrada gratuita e ingressos disponíveis para retirada no local, 15 minutos antes do início da sessão.

A produção é uma realização da Cia Black Out Produções Artísticas, com apoio da Lei Paulo Gustavo 2023.

Com uma duração de 16 minutos, o documentário traz à tona aspectos pouco conhecidos da Cidade Joia. A obra aborda histórias e causos regionais, incluindo fatos religiosos e sobrenaturais, como a Lenda do Sete Orelhas, um caçador de índios, e a figura mística do Profeta João Maria de Jesus, que teria realizado curas na cidade.

O público poderá conhecer também as origens do nome “Santo Antônio da Platina”, as versões históricas sobre a fundação da cidade e curiosidades, como a Congregação Cristã do Brasil, a primeira igreja fundada na região.

A produção foi idealizada por Flávio Martin e Flávio Cuervo, com direção, roteiro e edição assinados por Flávio Martin. O documentário conta com a iluminação e figurino de Roseni Monteiro, enquanto o elenco inclui nomes como Ana Clara Bagatin, Luciana estudante; Roseni Monteiro, Vovó Angelita; Osmar Fiats Filho, Profeta João Maria de Jesus; Lívia Arantes, menina possuída; Seguidores do profeta, Gustavo Ribeiro, Flávio Cuervo, Lívia Arantes, Roseni Monteiro, Giovana Fiats; Flavio Cuervo, Sete Orelhas; Jullia Victoria, Aparecidinha; Ormar Fiats, Joaquim Lino; Eloi Fiats, Talibinha; Gustavo Ribeiro, irmão da Aparecidinha; Joaquim Lino Osmar Fiats; Fabiane Fiats, mãe da Aparecidinha.

Além da exibição, o evento conta com o apoio de importantes instituições e pessoass, como o Npdiario, Rádio Difusora Platinense, SESI PR, e a Divisão Municipal de Cultura de Joaquim Távora ,Antônio Jacob, além da Prefeitura de Santo Antônio da Platina.