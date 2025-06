ELEITA a RAINHA do CARNAVAL 2025 de Jacarezinho (assista)

Harmonia física, beleza, desenvoltura, simpatia e samba no pé

O tradicional Carnaval de Jacarezinho está chegando, e na noite do último sábado (22) o Jacaré Folia já escolheu a Rainha e as Princesas desta grande festa.

Sob a liderança do prefeito Marcelo Palhares – grande incentivador da cultura e responsável por resgatar a tradição carnavalesca da cidade – Jacarezinho se prepara para promover o maior Carnaval de rua gratuito da região.

O evento, realizado na Praça Rui Barbosa, reuniu centenas de pessoas em uma celebração vibrante e cheia de samba no pé, com animação da banda Sambeat e Day Domingues.

Após uma acirrada disputa, Ingrid Reis conquistou o título de Rainha do Carnaval 2025, irradiando carisma, elegância e muita energia ao longo de sua apresentação. Ao seu lado, foram eleitas Marcele Caroline como 1ª Princesa e Amanda Juvêncio como 2ª Princesa, formando um trio poderoso que representará com muito orgulho a festa mais aguardada do ano.

A seleção foi realizada por um corpo de jurados, que avaliaram as candidatas em três critérios principais: harmonia física e beleza, desenvoltura e simpatia, e samba no pé.

Ingrid, emocionada, agradeceu o apoio da família e dos amigos: “É um sonho realizado! O Carnaval de Jacarezinho é pura tradição, e representar essa festa tão querida é uma honra”, disse.

Palhares e o vice-prefeito Antônio Neto prestigiaram o evento, destacando a importância da cultura popular para a cidade. “Nosso Carnaval é sinônimo de alegria, inclusão e fortalecimento das nossas tradições. Parabéns a todas as candidatas, que deram um verdadeiro show”, afirmou Marcelo.

Com o reinado oficialmente iniciado, Ingrid Reis e as princesas já se preparam para brilhar nos desfiles e eventos do Jacaré Folia – que acontece entre os dias 28 de fevereiro e 04 de março.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

De 28 de fevereiro a 04 de março, a Avenida Brasil em Jacarezinho, será palco de uma festa inesquecível com atrações nacionais, desfiles de escolas de samba, blocos carnavalescos e muito mais!

28/02: Grupo Tradição + Banda Sempre Tem

01/03: Sambô + Banda Sempre Tem

02/03: Bonde Do Tigrão + Banda Sempre Tem

03/03: Jair Supercap + Banda Sempre Tem

04/03: Grupo Presença + Jacaraxé + Banda Sempre Tem