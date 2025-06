Exposição de facas artesanais no Espaço Cultural da Assembleia

Obras de Miltão das Facas ficam em exibição até quinta (12).

A Assembleia Legislativa do Paraná abriu, no início da tarde desta segunda-feira (9), a exposição do artesão curitibano Miltão das Facas, que apresenta seu trabalho em cutelaria artesanal no Espaço Cultural da Casa. Reconhecido no Brasil e no exterior por suas demonstrações e exposições de forjamento de facas, Miltão recebeu uma menção honrosa da segunda-secretária da Assembleia, deputada Maria Victoria (PP), proponente da mostra, em reconhecimento à sua trajetória e contribuição à cultura artesanal do estado.

Morador do bairro Tingui, em Curitiba, Miltão atua há mais de 20 anos na produção artesanal de facas, espadas e peças personalizadas. Seu trabalho ganhou projeção nacional após a participação no programa Desafio Sob Fogo – América Latina, exibido pelo canal History Channel.

“Comecei a fazer facas em um momento difícil da minha vida, quando fiquei desempregado. Acabei me apaixonando por esse ofício, que se tornou uma verdadeira terapia. Depois da participação no programa de TV, a procura pelo meu trabalho cresceu muito”, relatou o artesão. “Fico extremamente honrado com essa homenagem da Assembleia Legislativa”, completou.

A deputada Maria Victoria destacou a importância do reconhecimento. “O Miltão das Facas já é um patrimônio cultural de Curitiba e do Paraná. Ele realiza um trabalho incrível, com uma técnica que é cada vez mais rara. É uma justa homenagem do Poder Legislativo, que também serve como incentivo à preservação dessa arte tão singular. O Miltão é um verdadeiro artista”, afirmou.

Serviço:

Mostra: Cutelaria Artesanal – Militão das Facas

Local: Espaço Cultural da Assembleia Legislativa do Paraná

Data: até 12 de junho

Horário: das 8h às 18h