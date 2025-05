Fanfarra do NORTE Pioneiro bicampeã sul-americana(vídeo)

Colégio Estadual Tiradentes é de Santo Antônio da Platina

A professora Jussimary Pereira Arantes, o maestro e instrutor da Fanfarra Marcos Miguel, os alunos Matheus Fernandes Paiva, José Eduardo Siqueira da Silva e Benjamin Lemos Farina visitaram o Npdiario, em Santo Antônio da Platina.

Bicampeã da Copa América Virtual 2025 é um fato que até pouco tempo atrás parecia impossível, mas o tempo associado ao esforço e capacidade fez com que a Fanfarra Colégio Estadual Tiradentes (Fancet), conseguisse somar duas conquistas simultâneas na categoria Banda de Percussão com Liras, num exemplo de que se pode chegar a um objetivo quando todos abraçam uma causa importante.

O evento – Promovido pela Associação de Bandas e Fanfarras de Santa Catarina (ABANFAESC) reuniu concorrentes da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru, México, Venezuela, Paraguai e Uruguai, além de representantes de 26 Estados do Brasil e Distrito Federal.

A Fancet platinense além de vencer na classe principal da competição, também se destacou nas seguintes categorias, com direito a pódio: 3º lugar no quesito “Estandarte Juvenil”; 2º lugar no “Pavilhão Nacional”; 2º lugar na “Fanfarra Tradicional”; e 2º lugar na “Banda de Percussão”.

O maestro Marcos está à frente dos ensaios desde 2019. “Começamos com 18 integrantes e, hoje, temos a grata satisfação de termos 46 componentes, todos com muita garra, dedicação e talento que levam o nome de Santo Antônio da Platina para várias regiões do País e, agora, pela segunda vez, para o exterior. Portanto digo que essa conquista é resultado de um trabalho árduo e da união de todos que fazem parte dessa grande equipe. Nós temos, na realidade, a fanfarra e a banda que participam de campeonatos”.

Marcos recordou que “sempre olhei a fanfarra e queria tocar, morei no Bairro Rural Jacutinga por 18 anos e não tinha como vir para a cidade ensaiar. Com o tempo surgiu a oportunidade no Colégio Tiradentes, aproveitei, tive que estudar pelo Youtube, Workshop, virtual e veio a ideia da direção da escola e estamos aí envolvidos”.

A Fancet ficou também em 2º lugar no Festival Paranaense do ano passado, realizado em Londrina. O primeiro lugar deste evento inclusive foi disputar um evento na Alemanha, para se ter noção do nível do vencedor.

O instrutor mencionou que “a Professora Jussimary Arantes cuida da parte de sistema dos alunos, fazendo a chamada e lançando o que fazemos no sistema Registro de Classe Online (RCO) do Governo do Estado que é a parte mais burocrática”. Ele também disse da importância da valorização do trabalho junto à fanfarra por parte da Diretora do estabelecimento de ensino, Lucila Cristina Machado.

Os ensaios acontecem normalmente nas segundas e quartas-feiras, das 17h às 18h45min, no próprio estabelecimento de ensino.

A Diretora Lucila reforçou que “a fanfarra tem uma magnitude, a ponto de mudar o ambiente. É um trabalho de equilíbrio, muda a geração e estamos felizes com os bons resultados” . Jussy, como é mais conhecida a Professora, ressaltou que “o comportamento na Escola é outro. Mães pedem para não tirar os filhos da Fanfarra porque o comportamento deles é muito melhor, então tudo isso é gratificante”.

José Eduardo, 14 anos , que anseia em estudar Medicina Veterinária, é o presidente do Grêmio Estudantil “Estudantes da Banda”. Ele disse “nossa escola é um local muito acolhedor e forma oportunidades para alunos que tenham propostas”. Entre um bate papo e outro a aluna Mariana disse que “estou na fanfarra desde 2017 e ela transforma vidas”, ela que deseja ser Agrônoma.

A Diretora do Departamento Municipal de Cultura e Turismo, Francielle de Moraes, disse que no dia 5 de julho (sábado), a partir das 19h, acontece o 1º Festival de Bandas e Fanfarras de Santo Antônio da Platina. Para este evento já estão confirmados 10 participantes, que era a meta inicial. O local ainda está para ser definido, com duas opções sendo analisadas, conforme disse a Diretora.

Confirmaram presenças: Fanfarra Municipal platinense; Fanfarra C.C.M. Hercília, de Carlópolis; Banda de Siqueira Campos; Banda de Canitar (SP); Fanfarra de Guaratuba; de Santo Antônio da Platina: Fanfarra do Colégio Estadual Moralina Eleutério, Fanfarra da Escola Arco Íris; e Fanfarra do Colégio Estadual Maria Dalila.

Alguns representantes da Fanfarra do Colégio Tiradentes também estiveram no Gabinete do Executivo sendo recebidos pelo Prefeito Gil Martins e pelo Secretário de Gestão, Tobias Almeida. Presente também o Professor e Vereador Diego Vieira que parabenizou os estudantes, a direção do Colégio e professora por incentivarem e constatar-se o envolvimento dos jovens na Cultura.

O chefe do executivo assinalou que “fanfarra representa cultura e arte, é vida”. Ele ouviu atentamente a exposição do pessoal que esteve no gabinete: a Diretora do Colégio, Lucila Cristina de Oliveira Machado Silveira; a Professora Jussimary Pereira Arantes; o maestro e instrutor Marcos Miguel da Silva; e os alunos José Eduardo, Benjamin, Matheus e Mariane. Parabenizou o grupo por “levar o nome de nosso Município e nosso Colégio Tiradentes para todas as regiões”.

A Fanfarra Tiradentes tem sido uma inspiração para o cenário das bandas e fanfarras em todo o Brasil e no continente. Este ano já se apresentou em Congonhinhas (PR), Jacarezinho, Itaberá (SP), na Praça Frei Cristóvão, em Santo Antônio da Platina e para o Secretário Estadual de Educação do Paraná, Roni Miranda.

Imagens: Alecsander Ferreira/Especial para o Npdiario