Fejacan terá Dudu Nobre e Terra Celta em Jacaré (vídeo)

Festival em Jacarezinho nos dias 24 e 25 deste mês

O Cine Iguaçu, em Jacarezinho vai ser palco da 18ª edição do Festival Jacarezinhense da Canção (Fejacan). Realizado pelo Sesc PR e Prefeitura Municipal, é um dos eventos culturais mais tradicionais do Norte Pioneiro do Paraná. Neste ano terá como atrações principais o sambista Dudu Nobre e a banda londrinense Terra Celta. A entrada é franca, porém, os ingressos são limitados.

O evento celebra a música autoral brasileira, com programação diversificada. E nesta edição, serão 26 músicas inéditas de artistas de diferentes partes do país com músicos do Paraná, São Paulo, Bahia, Minas Gerais.

A banda londrinense Terra Celta (vídeo acima e foto abaixo) vem direto do Rock in Rio para a Fejacan, prometendo trazer originalidade e interação com o público. Com 18 anos de estrada, eles se apresentam na quinta-feira (24) e trazem o melhor do folk rock.

E para encerrar o Fejacan com chave de ouro, Dudu Nobre (foto de capa) se apresenta na sexta-feira (25). Ele que é um dos mais renomados sambistas do Brasil, com 22 anos de carreira. Além de intérprete, é um compositor respeitado, autor de diversos sambas-enredo vitoriosos e de músicas populares no cenário nacional.

O Fejacan não é apenas um festival de canção, é um espaço para intercâmbio cultural, e que proporciona a oportunidade de apresentação e divulgação de artistas. O início das apresentações será a partir das 20h30, com entrada gratuita.

INGRESSOS – A retirada dos ingressos acontece a partir de segunda-feira (21) de outubro no Cine Teatro Iguaçu, situado na Rua Paraná, 876, Centro.

Cada pessoa poderá retirar no máximo dois ingressos para cada dia.