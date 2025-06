Fescafé agita Ribeirão Claro com shows e diversão

Evento terá atrações musicais, rodeio, espetáculo infantil e a escolha da Rainha

Entre os dias três e seis de julho Ribeirão Claro promoverá a 27ª edição da Fescafé (Feira do Café, Indústria, Comércio, Pecuária e Turismo), um dos maiores eventos da região, com entrada gratuita.

A programação inclui shows, rodeio indoor, parque de diversões, praça de alimentação, exposições e cavalgada.

As exibições principais serão:

03/07 (Quinta) : Gabriel Gava, Israel Novaes e Thiago Brava – Os Caras do Arrocha.

04/07 (Sexta) : Diego & Victor Hugo.

05/07 (Sábado): Jads & Jadson.

No domingo, 06/07, a partir das 15h, tem o espetáculo infantil “Sonhos e Magia”, com personagens famosos, interação e diversão garantida para toda a família.

O tradicional Concurso da Rainha da Fescafé 2025, realizado no Centro de Eventos Barão Victor von Rainer Harbach, contou com a participação de 7 candidatas. As vencedoras foram:

👑 Rainha: Thaciany Thalia Lima (24 anos)

👸 1ª Princesa: Catharini Salvalaggio da Silva (18 anos)

👸 2ª Princesa: Thaíssa Kauanye da Cruz da Silva (18 anos)

O evento é uma realização da Associação Agroindustrial e de Desenvolvimento Turístico, com apoio da Prefeitura de Ribeirão Claro e parceiros. Informações pelo telefone (43) 98824-0450.