“Ikarus” será apresentada dia 10

No próximo dia 10, a cidade de Jaboti será palco do encerramento do “Circuito Sesi Cultura”, com a apresentação da peça teatral “Ikarus”, da renomada Companhia Incomum, de São Paulo.

O espetáculo acontecerá às 19h, na quadra de esportes da Vila Samambaia, com entrada gratuita. A ação integra o calendário cultural promovido pelo Departamento de Cultura de Jaboti, que tem mobilizado a comunidade em torno de eventos artísticos acessíveis e de qualidade.