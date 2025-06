JACAREZINHO se prepara para 30ª FETEXAS: vídeos

Com shows nacionais e Assembleia Itinerante

Jacarezinho se prepara para sediar a 30ª edição da FETEXAS – considerada a maior festa texana do Brasil – entre os dias 10 e 13 de julho de 2025. O evento acontecerá no Centro de Eventos José Antônio de Oliveira e promete reunir milhares de visitantes com uma programação repleta de shows e atividades culturais.

A abertura oficial da FETEXAS será realizada numa quinta-feira, 10 de julho, a partir das 18h, e contará com a presença de autoridades durante a realização da Assembleia Itinerante, evento promovido pela Assembleia Legislativa do Paraná com o objetivo de aproximar o legislativo da população e lideranças locais.

A programação musical da festa inclui grandes nomes do cenário nacional. Na quinta-feira (10), se apresentam Murilo Huff e o grupo Jiraya Uai. Na sexta-feira (11), sobem ao palco os grupos Sambô e Menos é Mais. No sábado (12), a dupla Rionegro & Solimões promete agitar o público, e no domingo (13), o encerramento fica por conta de Luan Santana.

O convite à população foi feito pelo prefeito Marcelo Palhares e pelo vice-prefeito Antonio Neto, em parceria com a Associação de Eventos Culturais de Jacarezinho (AECJ). Segundo os organizadores, a festa será uma celebração da cultura, da música e da união da comunidade.

A iniciativa promete movimentar a economia local, atrair turistas e proporcionar entretenimento de qualidade para todas as idades.