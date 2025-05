Jacarezinho promove encontro regional de museu dia 4 de junho

Preservação de acervo e democratização de acesso

A Secretaria da Cultura do Paraná fará de agora até julho os Encontros Regionais de Museus em oito cidades do Estado. Promovida por meio da Coordenação do Sistema Estadual de Museus (Cosem), a iniciativa fortalece o vínculo entre o Governo do Estado e municípios em favor de políticas públicas culturais para os museus paranaenses, valorizando realidades locais e o protagonismo de seus profissionais e instituições.

O primeiro evento será em Ponta Grossa, dia 28 de maio, seguido de Jacarezinho, em 4 de junho(uma quarta-feira); Londrina (5 de junho); Guarapuava (11 de junho); Maringá (26 de junho); Cascavel (2 de julho); Francisco Beltrão (4 de julho) e Curitiba (14 de julho). Todos os endereços serão confirmados em breve. Durante os encontros serão realizadas rodas de conversa sobre os museus no território e bate-papos sobre processos museológicos, além de uma prática em gestão museológica.

Para a secretária estadual da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, os Encontros Regionais de Museus reforçam o papel do Estado como articulador das políticas deste setor nos territórios. “É fundamental que a secretaria estadual da Cultura esteja presente em todas as regiões do Paraná, reconhecendo as diferentes realidades locais, ouvindo os profissionais que atuam na ponta e, a partir disso, construir soluções conjuntas e sustentáveis para o fortalecimento dos museus”, afirma.

Voltados a profissionais de museus, gestores de instituições museológicas e de cultura, os encontros são espaços estratégicos para escuta ativa, troca de experiências e construção coletiva de ações e diretrizes. A proposta está alinhada aos princípios do Sistema Estadual de Museus do Paraná, que tem como um de seus pilares o fortalecimento da rede museológica por meio da articulação entre Estado, municípios e sociedade civil.

Para o coordenador do Sistema Estadual de Museus da SEEC, Cauê Donato, a iniciativa destaca o papel dos museus em suas comunidades. “Nossa proposta é incentivar a formação de profissionais, a valorização das equipes técnicas, preservação dos acervos e democratização do acesso aos museus como espaços de diálogo, escuta e pertencimento”, explica.

“Ao promover os encontros regionais, a Cosem e a SEEC reafirmam seu compromisso com a consolidação de uma política museológica participativa, promovendo o diálogo entre agentes culturais e instituições públicas. A presença dos profissionais de museus, dos representantes das gestões municipais e das entidades culturais é essencial para pensar caminhos conjuntos e sustentáveis para o setor”, enfatiza Donato.

SOBRE A COSEM – A Coordenação do Sistema Estadual de Museus, vinculada à Secretaria de Estado da Cultura, é responsável pela gestão do Sistema Estadual de Museus, criado pela Lei n.º 9.375/1990. A Cosem atua na articulação de redes municipais, na elaboração de diagnósticos técnicos e no fomento à memória das comunidades locais. O objetivo é promover a integração entre os museus paranaenses e desenvolver políticas públicas voltadas à democratização do acesso à cultura.

Serviço – Encontros Regionais de Museus

Evento gratuito com certificado de participação.

www.cultura.pr.gov.br

Confira a programação:

9h30 – Acolhida aos profissionais de museus e gestores

10h – Apresentação da Cosem

11h – Roda de conversa – Museus no território

12 – Almoço

14h – Processos museológicos – Refletindo sobre gestão

15h30 – Prática em gestão museológica

17h – Encerramento.