Julho Âmbar lançado COM uma EXPOSIÇÃO

A Assembleia Legislativa do Paraná deu início, nesta semana, à programação do Julho Âmbar, mês dedicado à conscientização sobre o luto parental no Estado. A abertura simbólica aconteceu com a exposição fotográfica “Retratos do Luto Parental”, que segue até sexta-feira (11), no Espaço Cultural da Alep.