Lançado o 2º LIVRO dos FUNDAMENTOS filosóficos e políticos da educação no País

Obra prefaciada por pós-doutor em educação de Moçambique

A obra “Fundamentos filosóficos e políticos da educação” (v. 2) foi organizada pelos professores do Norte do Paraná, Antônio Carlos de Souza, Fábio Antônio Gabriel e João Vicente Hadich Ferreira e pelo professor curitibano Edimar Brígido. Contou com a participação de autores de instituições universitárias, com pesquisas que contemplam os fundamentos filosóficos e políticos da educação.

Os textos que compõem esse livro abordam temáticas que resultam de pesquisas concluídas, ou em andamento, problemas relacionados com fundamentos e práticas educacionais. Tais pesquisas têm como referência teóricos que se debruçam sobre a compreensão do ser, do pensar e do agir humano em seara científica, a filosófica e a literária. Os textos são expressões da vida pessoal, social e profissional dos pesquisadores e das pesquisadoras – ressaltam os organizadores.

O livro foi prefaciado pelo professor Almeida Meque Gomundanhe, docente da Universidade Rovuma-Moçambique, diretor adjunto da Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e Inovação que assim afirma na obra: “É com muita honra e satisfação que prefacio o livro “Fundamentos Filosóficos e Políticos da Educação”.

A obra chega em momento em que os professores são chamados a refletir sobre práticas pedagógicas, porque ministrar aulas é mais do que expor conteúdos e dominar técnicas, necessário, antes, conhecer a realidade do aluno. Dessa forma, toda a prática pedagógica que se alinha a essa realidade permite o estabelecimento da relação saudável entre professor e aluno, porquanto toda a prática pedagógica deve recair sobre o aluno como o centro do processo de ensino e aprendizagem. E os objetivos de uma aula são definidos em função dele.”

A versão digital da obra está disponível gratuitamente em https://www.editoraschreiben.com/livros/fundamentos-filos%C3%B3ficos-e-pol%C3%ADticos-da-educa%C3%A7%C3%A3o-(volume-2)) bem como no site www.coletaneascientificas.com