Lucianna Garcia eleita Miss Continente Brasil

Disputou título Plus Size em Recife

O estado do Paraná, e Abatiá em especial, tem um novo motivo para se orgulhar. Lucianna Alves Garcia, de 30 anos, foi coroada no fim de semana como Miss Continente Brasil Plus Size 2024, em uma cerimônia com público entusiasmado.

O concorrido evento foi realizado em Recife, capital de Pernambuco.

Representando o estado com graça e determinação, Lucianna, natural de Abatiá, também conquistou três prêmios especiais: Miss Cultura, Miss Personalidade e Miss Fotogenia.

“É uma honra representar o Paraná neste concurso que celebra a diversidade e a valorização da mulher em todas as suas formas. Estou muito feliz por levar o nome da minha cidade, Abatiá, e do nosso estado para o palco nacional”, destacou Lucianna momentos antes da disputa ocorrer.

Bacharel em Direito, maquiadora e influenciadora digital, Lucianna se destacou ao longo do concurso por sua elegância, inteligência e carisma. A paranaense arrebatou o público e os jurados ao vencer a prova de cultura, apresentando a história inspiradora de Enedina Alves Marques, a primeira mulher negra engenheira do Brasil, reforçando seu compromisso com a representatividade e a valorização da história do Paraná.

“Esse título é mais do que um sonho realizado; é uma conquista para todas as mulheres que acreditam no poder de suas histórias e no valor de sua essência. Estou muito feliz por levar o nome do Paraná ao topo e espero inspirar muitas pessoas com essa vitória”, declarou a moça, emocionada.

Além do título nacional, Lucianna retorna ao Paraná como um exemplo de beleza, empoderamento e determinação, levando na bagagem as conquistas e o orgulho de ter representado o estado com maestria.