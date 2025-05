“Empreendedoras da lei Paraná”: MARINA Marques é co-autora

Confira detalhes da obra

Na sexta-feira, 21, ocorreu lançamento do livro “Empreendedoras da lei Paraná”, do qual a pesquisadora platinense Marina Marques participou como co-autora. Iniciativa foi na Livraria da Vila, Shopping Pátio Batel, em Curitiba.

A jovem é doutoranda em Direito Ecológico e Direitos Humanos pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), mestre em Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), pós-graduada em Filosofia e Direitos Humanos pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), advogada, e atualmente atua como consultora de integridade socioambiental na Transparência Internacional – Brasil.

Participa da obra com o capítulo “Escrever é uma maneira de sangrar: memória, afetos e ciência jurídica”. O texto narra a trajetória de uma jovem advogada, pesquisadora e militante. Contextualizada em um cenário político e social mais amplo, a minibiografia explora experiências pessoais da autora que a fizeram escolher o campo do Direito como sua ferramenta de transformação social – o legado familiar de educação, o reconhecimento como mulher negra e LGBTQIA+ e a compreensão crítica do Direito a moldar sua visão de mundo. Propõe uma reflexão sobre o significado da escrevivência e o papel da escrita como uma forma de expressão e resistência.

O capítulo compõe a obra cuja coordenação acadêmica é de Bruno Bueno, Fernanda Braga e Gabriela Lima Barreto. O objetivo central do livro é explorar a trajetória, os desafios e os êxitos de empreendedoras jurídicas do Paraná, “um estado que tem se destacado pelo seu crescente ecossistema de startups e pelo potencial de transformação que o empreendedorismo oferece. Ao examinar as experiências e histórias das empreendedoras, busca-se identificar tendências emergentes, desafios enfrentados e as oportunidades geradas por esse movimento, que não só influenciam o cenário local, mas também têm o poder de impactar o Brasil e até outros países. Assim, a obra propõe uma reflexão crítica sobre o futuro do direito e áreas afins no contexto da inovação e o papel crucial das mulheres e profissionais visionárias que estão moldando o amanhã de diversos setores.”.

Confira trecho do capítulo:

“Ao me enveredar pelo caminho da escrita, aguçado pela minha escrevivência, espelho nos meus textos a minha subjetividade. Ainda que observando métodos e metodologias que a pesquisa científica exige, a minha produção de ciência jurídica carrega a criança Marina que não gostava do seu cabelo crespo, mas que depois passou por um processo profundo de resgate da própria ancestralidade, identificando a apropriação do seu cabelo natural como um ato político de resistência; também compreende a jovem Marina, a qual, desde as primeiras elaborações científicas, e que tem no trabalho de conclusão de curso sua primeira maior expressão, escolhe um lado, que é o de escrever sobre a classe trabalhadora, sobre os direitos humanos e sobre a proteção da natureza; e também abarca a Marina militante, que enxerga na arena política as condições para a transformação da realidade.”