Nany People no Norte Pioneiro (veja VÍDEO)

Com Bruno Mano na Casa da Cultura Platinense

No dia 15 de junho (um domingo) está marcado a partir das 20h30m espetáculo com Bruninho Mano e Nany People, “Vem rir para não chorar” na Casa da Cultura, em Santo Antônio da Platina. A produção é da W2 Eventos. O show, a partir de 12 anos de idade, trará temas do cotidiano, abordados com humor, além de paródias, imitações e muita interação cm o público.

Bruninho Mano, artista paulista é conhecido e já se apresentou em diversas casas consagradas no país. Faz stand up comedy. Participou de vários programas de TV e, atualmente, seus vídeos acumulam mais de 200 milhões de visualizações em suas redes sociais.

Nany People, conhecida nacionalmente pelos trabalhos realizados na TV, sucesso por onde passa, fará rir contando fatos engraçados sobre sua vida e situações ao longo de sua carreira.

Cantora e atriz, a mineira foi ainda jovem para São Paulo, para estudar artes cênicas no Teatro Escola Macunaíma.

Mais tarde ingressou na televisão como “Programa Hebe” (1986) e “A Praça é Nossa” (1987).

No cenário nacional, projetou-se em 1997, como repórter do programa “Novo Comando da Madrugada” de Goulart de Andrade (Extinta Rede Manchete) e foi jurada residente do programa “Guerra é Guerra”, da Rede Mulher. No cinema, em 1998, atuou em “Cama de Gato”, com Caio Blat. Em 2001, em “Acredite, um Espírito baixou em mim”, foi dirigida por Ronaldo Ciambrone, Sandra Pêra, ao lado de Marília Pêra, Arlete Salles, entre outros.

Participou do reality show A Fazenda exibido pela Record TV. Em 2011 se tornou jurada do programa Cante se Puder, no SBT. Em 2017 foi repórter do programa Xuxa Meneghel na Record. Em 2018, integrou o elenco da telenovela O Sétimo Guardião, da TV Globo, interpretando a química transexual Marcos Paulo. Em 2019, participou da terceira temporada do talent show Popstar então exibido pela TV Globo,

Em 2020, a simpática artista integrou o Programa do Ratinho como jurada no quadro Dez ou Mil, exibido às segundas-feiras. Em 2022, no quadro Caldeirola do programa Caldeirão com Mion, como uma das integrantes do júri, composto também por Otávio Müller e Juliana Paes. Compre ingresso aqui:

