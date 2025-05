Nossa Senhora do Mel em S. Antônio

No dia 24 deste mês

O Santuário de Nossa Senhora das Graças de Santo Antônio da Platina, conhecido como colo materno de Maria no Norte Pioneiro, na vivência da novena de 2024, terá a exposição da imagem de Nossa Senhora do Mel, para a visitação do povo de Deus.

A imagem milagrosa de Nossa Senhora de Fátima, que há 29 anos verte mel, sal, vinho, azeite e lágrimas, ficará exposta no Santuário dia 24 de novembro.

Dentro da programação os peregrinos, devotos e romeiros terão a oportunidade de participar da celebração de Missa em quatro horários: oito, dez, 12 e 14 horas.

Nossa Senhora do Mel visita as Paróquias e Santuários do Brasil desde 1993.

1.HISTÓRIA

A imagem de Nossa Senhora do Mel pertence a Lilian Aparecida Montemor, residente em Mirassol, interior de São Paulo.

Lilian faz parte da família Brandimarte Montemór, que tinha a tradição de rezar o Santo Terço, com os familiares e amigos, todo dia 13 de cada mês em honra a Nossa Senhora, mas, em uma destas reuniões, a imagem da família de Nossa Senhora de Fatima veio a se partir .

A Senhora Rosa Alves Coelho, portuguesa, que dividia seu ano entre Brasil e Portugal por sua produção de uvas naquele país, em uma de suas visitas ao Santuário de Fátima comprou uma bela imagem de gesso para Lilian utilizar nos terços mensais.

2.LÁGRIMAS

Dois anos depois, no dia 13 de maio de 1993, Lilian percebeu que a imagem de Nossa Senhora de Fátima estava molhada e tinha uma

poça no chão. Ela pensou que fosse a secretária que pudesse ter molhado a imagem, mas ela negou e disse que secava a imagem, mas não adiantava, porque voltava a ficar molhada Lilian percebeu que, da imagem, saíam lágrimas. Lilian a enxugou, mas as lágrimas continuavam caindo. Quando seus companheiros de terço chegaram, puderam também presenciar o evento.

A imagem foi levada ao pároco da Matriz de São Pedro Apóstolo(Mirassol) Pe. João Carta, que por instrução do Bispo Diocesano Dom José de Aquino Pereira, foi instaurado uma comissão para estudo religioso e científico do fenômeno, composta pelo Monsenhor Angelo Angione (hoje servo de Deus, cujo coração está intacto), Padre Cesarino Pietra e Padre Cesar, doutor em Ascética e Mística.

Esta comissão realizou todos os estudos eclesiásticos e também acompanhou vários estudos científicos realizados.

3.NOSSA SENHORA VERTE OUTROS ELEMENTOS

No dia 13 de maio de 1994 a imagem estava na Matriz de São Pedro e chorou sal pela primeira vez na presença do pároco e fiéis ali reunidos.

Em 22 maio de 1994 verteu mel pela primeira vez, 27 de maio de 1994 verteu óleo pela primeira vez.

As notícias de Nossa Senhora do Mel se espalham. Declaração do Padre Oscar atestando que os fenômenos que acontecem com Nossa Senhora do Mel não tem explicação científica.

4.SIGNIFICADO DE CADA ELEMENTO

Fernando Maria, grande devoto de Nossa Senhora do Mel explica o significado de cada elemento:

* MEL: O mel é bíblico, muitas vezes ele é citado nas Sagradas Escrituras, citado como alimento; como causa de alegria.

No Antigo Testamento, quando Deus promete a Terra Prometida ao povo Ele diz – enviarei a uma terra onde mana leite e mel.

Êxodo 33 “Ide para essa terra que mana leite e mel”

“Deuteronômio, 26 Conduziu-nos a esta região e deu-nos esta terra que mana leite e mel.”

O mel é símbolo da fartura, da terra que produz.

O mel é símbolo da doçura, do amor do Coração de nossa Senhora.

As lágrimas de Mel nos lembram o amor puríssimo de Nossa Senhora pelos seus filhos, que lhe foram confiados aos pés da Cruz.

Nossa Senhora do Mel quer nos dizer que devemos buscar hoje não mais a Terra prometida aqui na Terra, mas o próprio Céu. .

Ela dará a Terra onde mana o mel do amor de Deus, possuindo-O eternamente no Céu. A mais perfeita felicidade.

Acolhamos o amor da Virgem manifestado na doçura do Mel.

*ÓLEO – O óleo também é bíblico e também faz parte da nossa vida espiritual e sacramental; recebemos o óleo no batismo, no sacramento da Crisma, também na Unção dos Enfermos e também àqueles que recebem o sacramento da Ordem.

O óleo tem a conotação da unção de Deus, a presença de Deus na alma, na vida espiritual.

O óleo também nos recorda a busca pela virtude, também nos lembra que devemos viver sempre no fervor; a nossa vida espiritual deve estar sempre sob a ação e unção do próprio Deus, derramado por meio do Espírito Santo.

“I Coríntios, 6 Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que, por isso mesmo, já não vos pertenceis?”

O óleo também é mostrado como cura

São Lucas, 10 “Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho; colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele.”

Devemos sempre buscar a graça de Deus para curar a mancha e a sequela do pecado em nossas almas.

O óleo como Unção do Espírito Santo.

Êxodo, 30 – “Dirás então aos israelitas: este óleo vos servirá para a unção santa, de geração em geração.”

Salmo 132: É como um óleo perfumado na cabeça, * que escorre e vai descendo até à barba; vai descendo até à barba de Aarão, * e vai chegando até à orla do seu manto.

O óleo nos lembra a afervorar a vida espiritual, para não entrar na tibieza e fraqueza. Também representa a cura dos corpos e das almas.

*SAL – deriva da palavra sabedoria, o que dá sabor a nossa vida.

Nas Sagradas Escrituras várias vezes aparece o sal, inclusive Nosso Senhor diz (Mateus 5,13)

“Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e

calcado pelos homens.”

Em outro sentido, o sal é o que dá sabor a nossa vida é o próprio Jesus.

São Luiz Montfort chama Nosso Senhor de Sabedoria Eterna e Encarnada, Ele é quem dá o sentido, o sabor a direção, Ele é São João, 14 “Jesus lhe respondeu: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai senão por mim.”

Sem Jesus somos com o sal sem sabor.

Nosso Senhor também quer que levemos o sabor a outros (vós sois o sal da terra).

Nossa Senhora vertendo as Lágrimas de Sal nos lembra que ela nos dá sabor, nos dá Jesus, nos dá a Sabedoria Encarnada.

O próprio Jesus nos chama para levar este sabor até as almas. Isso só se faz com Jesus, para Jesus, por Jesus, em Jesus.

Vivemos em tempos terríveis, nunca se teve tanta crise existencial, doenças psíquicas, emocionais e espirituais, porque as pessoas

perderam o sabor da vida, o real sentido da vida, que é Nosso Senhor, que Nossa Senhora nos dá.

*LÁGRIMAS – Tem os mesmos componentes das lágrimas humanas – como a água e o sal.

As lágrimas da Virgem recordam o batismo, a água do batismo remete a renovar todos os dias a nossa consagração, os votos de nosso batismo, que é a nossa adesão plena e completa a Nosso Senhor e a renúncia: 1-ao demônio, suas obras e pompas ; 2- ao mundo com suas armadilhas, 3- a nos mesmos com a concupiscência de nossa carne.

O sal aparece também no batismo pelo rito extraordinário como primeiro alimento sólido.

Lembramos também que as lágrimas recordam a dor de Nossa Senhora pelos seus filhos, pelo distanciamento da graça, Nossa Senhora que chora pela vida desonesta e pecaminosa de seus filhos, que livremente se afastam de Nosso Senhor.

A Virgem Santíssima nos chama a conversão Quando vemos uma mãe chorar ou é pela alegria ou pela tristeza(dor)

Precisamos pensar ao olhar as lágrimas da Virgem se ele está vertendo estas lágrimas de alegria ou de tristeza pela situação de nossa vida. Se for de tristeza, o que preciso corrigir em minha vida, o que preciso emendar?

*VINHO – O vinho foi vertido pouquíssimas vezes.

O vinho nas Sagradas Escrituras tem conotação de alegria e alimento.

O vinho que trazia alegria aos casamentos, o vinho que veio às bodas de Caná por intercessão de Nossa Senhora sem a presença de Nossa Senhora, nosso vinho desanda em água.

Nós precisamos de Nossa Senhora em nossa vida, precisamos de seu auxílio.

O vinho nos recorda também a Eucaristia, que devemos ter uma vida eucarística. A vida mariana verdadeiramente é profundamente eucarística. Ser um devoto da Virgem é ser um adorador.

Que Nossa Senhora nunca deixe faltar em nossas vidas o vinho da alegria, o amor eucarístico e também a cura das tristezas, depressão, e as consequências do pecado.

Antigamente o vinho era derramado nas feridas, como um meio de cicatrizar as feridas.

Que Nossa Senhora possa cicatrizar todas as nossas feridas, nos dar alegria e um amor por Jesus.

5.IMAGEM PEREGRINA

A imagem começou a peregrinar ao longo dos anos por diversas paróquias, Santuários, capelas, hospitais, residências, encontros,

etc por meio de seus guardiões que conduzem e protegem a Imagem.

Temos Fernando Maria e a Dona Maria, guardiões que durante anos fizeram o trabalho de conduzir a Imagem ao local

de peregrinação.

O mel vertido durante os momentos de oração são depois distribuídos aos fieis e são inúmeros os testemunhos de graças e bênçãos.

*RESTAURAÇÃO

Devido às inúmeras peregrinações a imagem precisou passar por alguns processos de restauração.

Ela já foi restaurada 5 vezes e impressionantemente ela parava de verter mel durante os processos de restauração.

No ano de 2017 (ano do centenário de Fátima e do tricentenário de Nossa Senhora Aparecida) a imagem de Nossa Senhora do Mel foi

levado para a empresa conceituadíssima Artesanato Costa para uma restauração. A dona da empresa disse:

É impressionante o que aconteceu naqueles 3 meses, ela chorou mel os 3 meses, nós não conseguimos pintar, porque ela não parava de chorar mel. Foi muito mel! Nós não conseguimos repintá-la na forma original.

Na nossa empresa tem muita formiga, qualquer coisinha doce junta muita formiga, até o açucareiro precisamos colocar na geladeira.

Mas com tanto mel que escorria eu nunca vi uma formiga no Mel de Nossa Senhora, até aconteceu uma grande graça durante este período: Um trabalhador da empresa que tinha um grande problema de tireoide e por causa do Mel que foi vertido na empresa o homem foi curado.

Neste processo de restauração foi preciso abrir a imagem, e mais uma vez comprovado que a imagem era oca, durante o processo de restauração foi descoberto que a imagem já havia sido cerrada clandestinamente, possivelmente para ver se existia alguma coisa dentro.

Quando se tirou a tinta da imagem ficou da cor que se está hoje em dia, não tem betume, não tem verniz, não tem química alguma;

ficou só a imagem da forma natural, depois de todas estas tentativas, O Padre Oscar disse para deixar a imagem do jeito que estava, explicou que a imagem não queria ser pintada, ela gostaria de ficar deste jeito mesmo, ela tomou por si só a característica da cor do Mel, porque é a Virgem do Mel.

6.ESTUDOS

A Imagem de Nossa Senhora do Mel já levada para a Unicamp para ser analisada, foi estudada por um corpo de cientistas, e foram feitos uma série de estudos.

A imagem foi furada, passou-se uma sonda por ela com uma câmera dentro, fizeram o Raio X da imagem e uma ressonância magnética, a fim de saberem sua composição interna.

No fim dos estudos descobriram que a imagem é oca por dentro e que, nada havia nela que explicasse o abundante derramamento dos elementos.

*MAIS ESTUDOS

Padre Oscar explicou que os elementos foram analisados por cientistas diversas vezes, que constataram que os elementos realmente eram água, sal, azeite e mel. Segundo padre Oscar, trata-se de fenômeno supra-normal, o que significa, na linguagem religiosa, um milagre.

Quanto à agua (associada ao sala) sua composição química indicava que se tratava de lágrima humana, pois possuía os mesmos elementos.

Quanto ao azeite: sua pureza não encontra paralelo em nenhum dos tipos de oliveiras existentes no planeta.

MEL – Padre Oscar: O laudo consta que o mel que foi enviado para análise, e esse mel fui eu que enviei, tenho 100% de certeza que é original, teve resultado de não ser mel de abelha. As abelhas produzem o mel a partir de um néctar da flor e essas propriedades não constam no mel. Ele não tem propriedades que são pertinentes ao mel que as abelhas fazem no Planeta Terra”

CORAÇÃO – Monsenhor Ângelo Angioni tinha o costume de rezar pertinho da imagem de Nossa Senhora do Mel e começou a perceber algo diferente; chamou um médico e foi constatado que a imagem de Nossa Senhora do Mel apresentava batimentos cardíacos.

OLHOS – Doutora Ana Carla fez um exame nos olhos de Nossa Senhora e explica:

O reflexo vermelho do objeto de oftalmologista que vai até o fundo do olho onde estão os vasos sanguíneos e retornam, proporcionando uma visão de um reflexo vermelho. Este teste é feito até em bebes para ver se está com alguma patologia.

E este reflexo vermelho foi encontrado também na foto de Nossa Senhora.

A doutora Gianandrea: Quando a luz é jogada sobre o olho de Nossa Senhora, a pupila contraia, assim como acontece com a pupila humana.

Ou seja, Os olhos de Nossa Senhora de Mel tem as mesmas propriedades humanas, por isso verte lágrimas humanas.

PESO – Ela não tem o mesmo peso todos os dias, quando colocada na balança seu peso está alterado

MEL – Rosas e terços das pessoas que rezavam por perto ficavam cheio de mel

Informações: Futuro Santuário Santa Rita de Cássia

Arquidiocese de Londrina https://santaritalondrina.com.br/