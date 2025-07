Oficinas de música gratuitas em três cidades da Região

Andirá, Jacarezinho e Santa Mariana

Desde esta segunda-feira, dia 30, e até dez de julho, o projeto Musicou promove oficinas gratuitas de música em Andirá, Jacarezinho, Porecatu e Santa Mariana, como forma de tornar as férias escolares mais ricas em cultura e aprendizado. As atividades são voltadas tanto para alunos já matriculados quanto para novos participantes da comunidade.

Com aulas práticas e dinâmicas, as oficinas abordam temas variados como samba, pagode, guitarra, vinhetas, música para a terceira idade e jogos musicais para crianças. As inscrições já estão abertas e seguem até o último dia de cada atividade.

Idealizado pela Sustenidos Organização Social de Cultura, o projeto Musicou oferece educação musical gratuita em diversas regiões do Brasil. No Paraná, conta com patrocínio do Grupo Maringá e da CTG Brasil, além de parceria com a UENP.

“Nosso objetivo é criar espaços de integração, aprendizado e prazer pelo fazer artístico, especialmente num período em que há menos oferta cultural nas cidades”, afirma Alexandre Soares, coordenador pedagógico do Musicou.

Destaques da programação:

📍 Jacarezinho – Oficina da Canção: Não Deixe o Samba Morrer

Dias: 02 e 09 de julho | Horário: 18h às 20h30

Atividade prática com instrumentos e arranjo coletivo da música “Não Deixe o Samba Morrer”.

📍 Andirá – Samba e Pagode Musicou

Dias: 01, 03, 08 e 10 de julho | Horário: 16h às 18h

Canto e prática com pandeiro e percussão típica, sem necessidade de conhecimento prévio.

📍 Andirá – Guitarra: timbres e efeitos

Dias: 01, 03, 08 e 10 de julho | Horário: 18h30 às 20h30

Voltada a quem já toca instrumentos de cordas, com foco em efeitos e timbragem.

📍 Porecatu – A música que vem de nós (no CCI)

Dias: 01, 03, 08 e 10 de julho | Horário: 18h30 às 20h

Oficina para idosos, com canto, percussão corporal e movimento.

📍 Santa Mariana – Jogos Musicais no Cantinho da Criança (em ONG)

Dias: 30 de junho e 07 de julho

Oficina lúdica para crianças e adolescentes, com jogos e expressão musical.

📍 Santa Mariana – Laboratório de Som

Dias: 01, 03, 08 e 10 de julho | Horário: 17h às 19h

Criação de vinhetas sonoras e noções de áudio e gravação digital.

Como se inscrever:

Alunos já matriculados : procurar a coordenação do núcleo.

Novos participantes: inscrição presencial com documentos (CPF, RG ou certidão; menores de 18 devem levar documento do responsável).

Serviço:

Oficinas de Férias Musicou – PR

🗓️ 30 de junho a 10 de julho

📍 Núcleos em Andirá, Jacarezinho, Porecatu e Santa Mariana

📞 Mais informações no núcleo local