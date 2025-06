Oficinas gratuitas de INSTRUMENTOS no CAT em Jacarezinho

Violino, viola e violoncelo para todas idades Quem sempre sonhou em aprender a tocar um instrumento de cordas clássicas tem agora uma ótima oportunidade em Jacarezinho. Estão abertas as inscrições para as oficinas gratuitas de violino, viola e violoncelo, promovidas pelo Conjunto Amadores de Teatro (CAT), no Centro da cidade.

As aulas acontecem às terças e quintas-feiras, das 18h30 às 21 horas, sob a orientação do professor Juliano Godoi, especialista em instrumentos de corda com arco. Não é necessário ter experiência prévia – as oficinas são abertas a pessoas de todas as idades, desde iniciantes até quem já tem alguma familiaridade com a música.

O projeto tem como principal objetivo a formação de uma orquestra comunitária, incentivando a cultura e o aprendizado musical na cidade. Os encontros acontecem na sede do CAT, um espaço tradicional de incentivo às artes em Jacarezinho.

Interessados podem procurar o Conjunto Amadores de Teatro, no centro da cidade, nos dias e horários das oficinas para saber mais e realizar a inscrição.