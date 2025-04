Prefeitura lança edital de CONTRATAÇÃO de MÚSICOS para Natal

Em Santo Antônio da Platina

A prefeitura de Santo Antônio da Platina através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Departamento de Cultura e Turismo lançou nesta quinta-feira (17), um edital de chamamento público para músicos se apresentarem no palco de festividades de Natal do município.

Serão contemplados 2 cantores (as), 2 bandas e uma dupla sertaneja com valores de dois a cinco mil reais através da Lei Paulo Gustavo. O edital com todas as informações está disponível no site da prefeitura e também através do link: https://abrir.link/xgsuK

As inscrições ficarão abertas até o dia 29 de outubro e serão feitas diretamente no Departamento de Cultura e Turismo, na Casa da Cultura Platinense.

Podem participar apenas artistas com comprovação de residência no município. As apresentações estão previstas para acontecerem entre os dias 15 e 22 de dezembro, na praça da Igreja Matriz.