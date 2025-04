ESTREIA “Procura-se Esperança” domingo

Peça tem feito sucesso na região

O Teatro CAT de Jacarezinho será o palco da estreia do espetáculo “Procura-se Esperança” neste domingo, dia 13 de outubro.

Destinada à todas as idades a partir dos 4 anos, a peça promete encantar o público através de contações de histórias e música ao vivo, sob a interpretação da atriz Ana Bia e a performance dos músicos Noemí Cesário e João Macri.

Unindo a cultura oral brasileira, com o conto “O Fruto Amarelo”, e a cultura sul-africana, por meio da lenda de Sansa Kroma, “Procura-se Esperança” chega para cativar a plateia de forma lúdica. A narrativa se desenvolve pela imaginação de uma criança, levando o público a uma jornada repleta de sentimentos e sensações, guiada pelos elementos teatrais. Destinado a toda a família, o espetáculo oferece uma experiência rica para adultos e crianças.

Serão realizadas duas sessões, às 17h e às 19h30mj, com acessibilidade em Libras na segunda sessão. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente através do formulário eletrônico, disponível aqui https://forms.gle/o2UYUxW4eKbc8a6EA ou no próprio Teatro no dia do evento.

A peça tem feito sucesso por onde tem passado, aqui na região do Norte Velho paranaense. Estreou em Jundiai do Sul no final de Julho, seguiu em agosto pro distrito de Marques dos Reis e para a 43ª Semana Literária do SESC Jacarezinho.

Mais recentemente, foi apresentada no município de Santa Mariana, na programação do III Conexão EnCena – Mostra de Teatro do Norte do Paraná. Agora, é a vez do CAT receber esse espetáculo com toda a estrutura teatral, incluindo iluminação cênica.

“Procura-se Esperança” é uma criação conjunta de Ana Bia e CNX Produções Culturais, com direção de Renan Bonito. Conta com o apoio do Teatro CAT, Cervejaria Barbarril, Condomínio Recanto Alvorada, Genérica Farma, Supermercados Molinis,Eduardo Buffet e Restaurante com Apoio Cultural do Npdiario.

SERVIÇO

Data: 13/10 (domingo)

Sessões: 17h e 19h30*

Duração: 50 min

Local: Teatro CAT, Av. Getúlio Vargas, 978

Ingressos: R$ 10,00 (meia entrada)

Classificação: Livre para todos os públicos

(recomendado para crianças a partir de 4 anos)

*sessão das 19h30 com acessibilidade em LIBRAS.

Sinopse

​

Tudo começa quando uma criança, espiando atrás da porta, escuta sua mãe dizer que perdeu a esperança.

Com o desejo de ver sua mãe sorrindo novamente, mesmo sem compreender totalmente o que é a esperança, a criança inicia uma busca. Através de seus brinquedos e brincadeiras, ela viaja pelas histórias contadas por sua mãe.

Ficha Técnica

Dramaturgia: Ana Bia e Renan Bonito

Atriz: Ana Bia

Direção: Renan Bonito/CNX

Sonoplastia – Criação e Execução: Noemí Cesário e João Macri

Figurino e Visualidades: Heriveuto Souza e Pedro José Ziroldo

Costureiras: Ladi Souza e Juliana Rosa

Produção: Gabriele Christine/CNX

Comunicação: Maria Victória Leal/CNX

Identidade Visual: Mabi Bueno

Designer Gráfica: Larissa Virgilli

Assistente de Prod.: Thamires Teixeira

Intérpretes de Libras: Gislaine Lima e Lilian Burani

Produção Geral: Renan Bonito/CNX​