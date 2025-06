“Bom de Dança” tem exibições e premiação

Promovido pelo Centro da Juventude José Richa

O Conjunto Amadores de Teatro (CAT) serviu de palco de uma noite de celebração e talento em Jacarezinho. Foi durante o encerramento anual das atividades promovidas pelo Centro da Juventude José Richa (CJ), em parceria com a Associação para Esporte e Cultura e a Usina Jacarezinho, por meio do Projeto Bom de Dança da Goall.

A iniciativa destacou-se pelas emocionantes apresentações de dança, envolvendo 120 crianças de 7 a 14 anos em diversas modalidades artísticas.

O evento não apenas celebrou o talento juvenil, mas também reforçou o impacto do incentivo cultural realizado pelo Grupo Maringá/Usina Jacarezinho, que, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, tem apoiado projetos que transformam vidas no Município.

Além do espetáculo de dança, a cerimônia incluiu a premiação de atletas que se destacaram ao longo do ano, evidenciando a importância do esporte e da cultura no desenvolvimento das novas gerações.

Entre os presentes, estiveram a coordenadora do CJ Rosana Alonso, a secretária de Assistência Social Eliandra Gonçalves, o representante da Usina Jacarezinho Leandro Baccon e o secretário de Relações Institucionais, Vanderlei de Souza, que representou o prefeito Marcelo Palhares. Familiares e convidados prestigiaram as performances e compartilharam momentos de emoção e orgulho.

O evento não apenas marcou o encerramento das atividades anuais, mas também reafirmou o compromisso da comunidade e das instituições parceiras em proporcionar oportunidades e estimular o potencial criativo e esportivo das crianças de Jacarezinho.

Com brilho nos olhos e passos sincronizados, as crianças levaram ao palco a essência do Projeto Bom de Dança, deixando uma mensagem clara: a cultura e o esporte são instrumentos poderosos para a transformação social.

Reportagem: Dayse Miranda