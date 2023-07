Projeto organiza oficinas de férias

Programa de educação musical em Andirá, Jacarezinho e Santa Mariana

O Musicou, programa de educação musical em expansão no Brasil, que oferece aulas de música gratuitas para crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos, vai levar aos núcleos de diversas regiões do país oficinas gratuitas de temas variados para atender tanto ao público habitual do núcleo Musicou, quanto aqueles com menor disponibilidade para frequentar durante um semestre letivo.

Serão contemplados na região os núcleos de Andirá; Jacarezinho; Santa Mariana de 17 a 28 de julho e as inscrições poderão ser feitas a partir de agora até 14/07.

Serão desenvolvidas diversas atividades como canto coletivo, iniciação musical, percussão, sanfona e violão, com duração de quatro encontros e carga horária que pode variar, a depender da proposta de cada núcleo. A equipe de educadores(as) de cada ambiente educacional, se encarregará de propor e ministrar temas específicos e variados a serem desenvolvidos coletivamente e por um curto período. A gerente regional, Fernanda Solon, diz que “A ideia de organizarmos as oficinas de férias é uma forma de aproveitar os núcleos e ofertar à comunidade ações de curta duração, além de propiciar um espaço de convivência nesse período, que muitas vezes não há outras atividades acontecendo nos municípios ou no entorno dos núcleos”, comenta.

Para participar não há exigência de conhecimento prévio de música e nem de instrumento musical. Os dias, horários e vagas dos cursos são específicos para cada núcleo, de acordo com o espaço disponível. Após o término das férias, os interessados em continuar a educação musical nos cursos regulares, poderão se inscrever no núcleo de interesse, portando o RG ou certidão de nascimento do aluno, comprovante de residência e, no caso de menores de idade, o RG dos responsáveis e um comprovante de frequência escolar.

Criado pela Sustenidos Organização Social de Cultura, instituição sem fins lucrativos, especialista na implantação e gestão de políticas públicas de cultura, o projeto já está em sete estados e até o mês de maio tivemos 1562 pessoas matriculadas, além das pessoas atendidas nas oficinas inaugurais e nas demais ações de cada núcleo em 2023.

Oficinas de férias

Inscrições presenciais nos núcleos abaixo

Núcleo: Santa Mariana.

Nome da oficina: Batucada de samba

Educador: Eugênio Arredondo

Quando: Segundas e Quartas-feiras (4 aulas)

Horário: 1ª turma: 13h30 – infanto-juvenil de 08 a 18 anos

2ª turma: 15h – adultos 18+

Público-alvo/idade: Comunidade e Alunos Musicou

Contexto: Oficina prática de percussão, com repertório, linguagem e instrumentação do samba. Não é necessário ter conhecimento musical prévio, pois a metodologia consiste em aprender por imitação, desenvolvendo habilidades para tocar em grupo – como técnica dos instrumentos, pulsação, concentração, e também a percepção auditiva.

Núcleo: Santa Mariana/PR

Nome da oficina: Trilha sonora de desenhos animados com o violão

Educador: João Macri Jr.

Quando: Terças e Quintas-feiras (4 aulas)

Horário: 13h30 às 14h30

Público-alvo/idade: Crianças da Comunidade e Alunos Musicou / 8 a 12 anos

Contexto: Esta oficina objetiva a criação de trilha sonora e possibilidades de sonoplastia para desenhos animados, utilizando o violão como matéria prima sonora, de forma lúdica, livre e colaborativa. Não é necessário conhecimento musical prévio.

Núcleo: Santa Mariana/PR

Nome da oficina: “O violão no rock”

Educador: João Macri Jr.

Quando: Terças e Quintas-feiras (4 aulas)

Horário: 14h30 às 15h30

Público-alvo/idade: Comunidade e Alunos Musicou / 13 a 18 anos

Contexto: Oficina de prática em grupo de repertório de rock clássico ao violão, com ênfase na técnica do instrumento e linguagem musical coerente. Também tratará aspectos históricos do estilo, suas raízes e influências além da música.

Núcleo: Santa Mariana/PR

Nome da oficina: Violão Sertanejo

Educador: João Macri Jr.

Quando: Terças e Quintas-feiras (4 aulas)

Horário: 15h30 às 16h30

Público-alvo/idade: Comunidade e Alunos Musicou / adultos 18+

Contexto: Esta oficina destina-se a tocar repertório de sertanejo “raiz”, ao violão. Propõe-se aprimoramento da técnica do instrumento e possibilidades de levadas características do estilo. Também serão abordados aspectos históricos e influencias deste gênero identitário da cultura norte do Paraná.

Núcleo: Santa Mariana/PR

Nome da oficina: Jogos musicais

Educador: Elizete Pasquetto

Quando: Terças e Quintas-feiras (4 aulas)

Horário: 13h30 às 14h30

Público-alvo/idade: Crianças da Comunidade e Alunos Musicou / 6 a 8 anos

Contexto: Nesta oficina de Jogos Musicais, os conteúdos musicais e repertório folclórico serão explorados de forma lúdica, com brincadeiras, desafios e muito movimento. Não é preciso ter conhecimento musical prévio.

Núcleo: Santa Mariana/PR

Nome da oficina: Canto coletivo – MPB

Educadora: Elizete Pasquetto

Quando: Terças e Quintas-feiras (4 aulas)

Horário: 14h30 às 15h30

Público-alvo/idade: Comunidade e Alunos Musicou / Infanto-juvenil 8 a 18 anos

Contexto: Oficina prática de Canto Coletivo, com foco em repertório de Música Popular Brasileira. Serão trabalhados conteúdos como técnicas de canto coral, afinação, ritmos e percepção musical. Não é necessário conhecimento musical prévio.

Núcleo: Santa Mariana/PR

Nome da oficina: Canto Coletivo – Música Sagrada

Educadora: Elizete Pasquetto

Quando: Terças e Quintas-feiras (4 aulas)

Horário: 15h:30 às 16h30

Público-alvo/idade: Comunidade e Alunos Musicou / Adultos 18+

Contexto: Oficina prática de Canto Coletivo, com foco em repertório de música sacra, de manifestações religiosas diversas. Serão trabalhados conteúdos como técnicas de canto coral, afinação e percepção musical, além de aspectos históricos. Não é necessário conhecimento musical prévio.