Quatiguá celebra 78 anos com ExpoQuati

Parceria da comunitária Matinal FM e prefeitura

A cidade de Quatiguá completará 78 anos em 26 de outubro e a celebração desta data será em grande estilo com a realização da festa de rodeio “ExpoQuati”, que está em sua segunda edição e é o evento que promete superar as expectativas quanto a sua edição anterior.

A iniciativa será realizada entre 23 e 26 de outubro com portões abertos, cuja grade artística confirmada até o momento fica por conta Bruno e Barreto, abrindo o evento na quinta-feira (23), na sexta-feira (24) Pedro Paulo e Alex (vídeo) e Bonde do Tigrão, no sábado (25) tem Matogrosso e Mathias, lembrando que a organização aguarda confirmação de outros artistas de renome nacional para compor a seleção de shows.

Além das atrações artísticas, a festa ainda contará com estrutura de shows e rodeio coberta, também camarotes, equipes de segurança e brigadistas, parque de diversões e praça de alimentação completa, para que a população possa desfrutar de um evento com tranquilidade e alegria.

Um evento como este movimenta não só a economia local como também faz com que os olhos da região estejam voltados para o município, atraindo investimentos, gerando lucros e crescimento para diversos setores, além de emprego e renda para a população.

Reportagem: Cézar Silva

Mais informações sobre o evento e venda de camarotes podem ser obtidas através do Whatsapp (43) 99622-5594.

Apoio cultural: Npdiario