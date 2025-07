RESTABELECIDOS os sinais dos canais de TV ABERTA em SAP

Equipe trabalhou no Morro do Bim

Desde o início da noite de terça-feira (8) parte da população platinense que não tem parabólica, TV por assinatura ou sistema semelhante, ficou sem acesso a oito canais de TV aberta: SBT, TV Brasil, Band, TV Evangelizar, TV Novo Tempo, TV Verdade, RPC Londrina e Record.

Somente a TV Globo esteve no ar por ter sistema instalado independente.

O representante da empresa E-MAX, que cuida dos retransmissores, Diego Dalossio Vidal da Silva, compareceu no Morro do Bim onde esteve até por volta das 21h de terça, relatando que o problema era na rede de energia elétrica que abastece a central dos equipamentos.

Nesta quarta-feira (9), antes das 8h da manhã, o Diretor do Departamento Municipal de Serviços Elétricos, o Engenheiro Eletricista Reginaldo Aparecido Ferrari, esteve no local, acompanhado da equipe de trabalho: Gustavo Wolfe, Alexandre e Gustavo Vacella e deram início aos procedimentos necessários solucionando o problema por volta das 16h30.

Segundo informou Reginaldo “a equipe esteve durante todo o dia remontando a estrutura elétrica do padrão e do cabeamento que estava danificado. Felizmente as coisas caminharam como esperávamos e o sistema está pronto para funcionar”.

O próximo passo foi aguardar que a equipe da Copel fosse ao Morro do Mim e restabelecesse o sinal de energia elétrica, o que ocorreu por volta das 18h45, cumprindo ordem de serviço.

“Trabalhamos intensamente para solucionar o problema e entendemos a insatisfação da população, por isso mesmo, vamos realizar mais algumas melhorias em torno da estrutura de energia que alimenta a casa de retransmissores dos canais. Também agradecemos a Copel, através da gerente Renata e o técnico Anderson, pelo apoio para que a empresa lá estivesse neste início de noite”, disse Reginaldo.

Nos próximos meses a Prefeitura deve providenciar um reforço a mais na segurança do local – depois de um levantamento feito esta semana – e a empresa responsável pelos canais, estará colocando em breve mais câmeras para detectar iniciativas que comprometam os retransmissores dos sinais de TV.