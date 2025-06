Salão de ARTES de Jacarezinho premia

Inscrições abertas até 20 de julho

Aberto o Edital do 39º Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho. Um dos eventos mais tradicionais das artes visuais no Paraná, o Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho chega à sua 39ª edição com edital aberto para artistas de todo o Brasil. A mostra contempla diversas linguagens contemporâneas e consolida-se como um espaço de valorização da arte e incentivo à produção artística nacional.

O Salão recebe inscrições nas categorias pintura, escultura, fotografia, arte digital, instalação, gravura, desenho, objeto, videoarte e intervenção urbana. A diversidade de expressões evidencia o compromisso do evento com a pluralidade artística e a promoção de novos olhares.

Além da visibilidade, os artistas selecionados terão participação remunerada e concorrerão a premiações que somam até R$ 4.000,00. Um dos destaques é o Prêmio Quincaju, voltado especialmente à valorização da produção local, reforçando o compromisso do Salão com o fortalecimento da cena artística regional.

As inscrições vão até o dia 20 de julho de 2025 e podem ser realizadas por meio do link disponível no edital.