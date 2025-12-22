S. Antônio ganhará Complexo de R$ 60 milhões: veja vídeos

Parceria com governo estadual e contrapartida de 5% da prefeitura; investimento pesado no turismo

A deputada federal Luisa Canziani, o prefeito Gil Martins, a vice-prefeita Terezinha Mayorky, a primeira dama, Fátima Izak e o Secretário Municipal de Governo,Tobias de Almeida Gostiche. visitaram o Npdiario para anunciar uma obra gigantesca em Santo Antônio da Platina.

Trata-se de um parque urbano que será um dos maiores do Paraná. Dez alqueires no total com 5,8 alqueires de água. Incrustado na área que margeia a PR-092 no trecho entre Barra do Jacaré (sentido Monte Real, ao lado dos Aparecidinhos 2 e 3) e Serra do Palmital, já na subida/descida da BR-153, próxima do Posto/restaurante Santa Rita (do grupo Pro Tork).

No projeto arquitetônico um portal om cascata, mirante, estacionamento amplo, locais temáticos, praças de alimentação e infantil. Tudo contornado por ciclovias e pistas de caminhada.

Haverá espaços para esportes de areia, náuticos e de motocicletas, expressivas construções, quadras poliesportivas, heliponto, além de palcos, auditórios, concha acústica, para grandes eventos, abrigando, por exemplo, shows artísticos e religiosos, aproveitando a topografia e o amplo lago.

“Nós só conseguimos essa obra monumental graças ao governador Carlos Massa Ratinho Junior, e o secretário das Cidades, Guto Silva, juntamente, claro com o trabalho da deputada Luisa Canziani”, afirmou Gil.

A rodovia que liga Santo Antônio da Platina à Barra do Jacaré é a PR-092 um trecho importante para o Norte Pioneiro, e essencial para escoar a produção agrícola e o tráfego entre o Paraná e São Paulo. Também está recebendo investimentos significativos em restauração e duplicação como parte do programa ProRestaura do DER/PR, visando melhorias na infraestrutura e segurança.

O mesmo se pode afirmar da Transbrasiliana, trecho Jacarezinho e Santo Antônio da Platina.

Uma iniciativa literalmente transformadora em três etapas, sendo que a primeira (R$ 22 milhões) já foi autorizada com a ordem de serviço liberada a partir do momento que o projeto executico terminar na Secretaria Estadual das Cidades com as correções, medições etc, tendo sido aberto protocolo de prioridade na Secid. Com 5% de contrapartida da prefeitura, ou seja, R$ 3 milhões.

Créditos também para a equipe do arquiteto Márcio Erlim e o engenheiro Giovani Leite, diretor e secretário municipal de Planejamento.

Com uma série de exigências técnicas, de drenagem, e barragens, além da fundamental parte ambiental, com suas licenças e especificidades, é provável que a obra inicie já no segundo semestre de 2026.