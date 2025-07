SAP recebe 1º Festival de Bandas e Fanfarras

Sábado com participação de grupos locais e regionais

Exclusivo: Neste sábado, dia cinco, com início previsto para às 18h, acontece na Avenida Oliveira Motta, em frente à Casa da Cultura, o 1º Festival de Bandas e Fanfarras de Santo Antônio da Platina, promovido pelo Departamento Municipal de Cultura e Turismo.

A Diretora de Cultura, Francielle de Moraes Macedo Souza, informou que serão 11 apresentações envolvendo escolas, bandas, representando Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Conselheiro Mairinck, Carlópolis e Canitar (SP). “Teremos em torno de 400 pessoas participando entre alunos, maestros e professores. Estaremos promovendo a cultura, a música e o intercâmbio em nosso Município”, disse ela, acrescentando: “agradeço também ao Prefeito Gil Martins, por estar dando todo o apoio colocando a administração à nossa disposição para organizar os eventos e acreditar em nosso trabalho”, disse Fran.

Como os dois lados da Avenida serão fechados para o evento, nas imediações das apresentações os artesãos platinenses estarão expondo e comercializando vários produtos. Também haverá uma pequena praça de alimentação, com a venda de pastéis, refrigerantes, etc.

Programação oficial:

Ordem de apresentação

1º – 19h às 19h20: Banda Musical Municipal de Siqueira Campos (20min)

2º – 19h25 às 19h45: Fanfarra Arco Íris de SAP (20min)

3º – 19h50 às 20h: Colégio Cívico Militar Moralina Eleutério (10min)

4º – 20h05 às 20h25: Fanfarra Colégio C. Militar Hercília – Carlópolis (20min)

5º – 20h30 às 20h40: C.C.M. Edith – Fanfarra Kátia Juliano (10min)

6º – 20h45 às 21h05: Colégio Tiradentes – Fancet (20min)

7º – 21h10 às 21h30: Banda Sinfônica Irmãos Quagliato – Canitar (20min)

8º – 21h35 às 21h55: Colégio Maria Dalila – Fanfarra Yuchi Yabuchi (20min)

9º – 22h às 22h15: Fanfarra Clave de Sol – SAP (15min)

10º – 22h20 às 22h40: Colégio Francisco Alves – Conselheiro Mairinck (20min)

11º – 22h45 às 23h: Banda Fancet do Colégio Tiradentes (15min).

Novidades

A diretora de Cultura Fran e a auxiliar administrativa Nancy Néspoli da Silva Proença, destacaram que já estão definidas outras importantes programações culturais no Município, como a volta da Festa das Nações em setembro no recinto da Efapi; o Show de Calouros; Encontro de Palhaços; e, dia 19 de julho, o 1º Encontro de Rock.

“Estamos trabalhando com muita dedicação para oferecer aos platinenses e visitantes, momentos agradáveis para se divertirem, curtirem as atividades musicais, de interpretação, enfim, que as pessoas participem. A presença de todos é motivo de grande alegria e contribuirá significativamente para o fortalecimento das ações culturais em nossa comunidade”, disse Fran.

O evento é gratuito e aberto ao público. A comunidade está convidada a prestigiar e apoiar os jovens músicos e bandas da região.

Para mais informações, o contato é (43) 99691-9368, com o maestro Marcos Miguel.

Apoio Cultural: Npdiario.