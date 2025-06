SBT muda de canal em S.A.P. durante transição DIGITAL

Emissora sai do canal 48 e passa a ser sintonizada no 23

O Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), que sempre foi transmitido pelo canal nº 48, está migrando do sinal analógico para o digital, em Santo Antônio da Platina.

Com isso, o canal agora é o nº 23, sendo necessário realizar uma nova busca para localizá-lo. Contudo, embora o número do canal tenha mudado, a transmissão ainda está sendo feita em sinal analógico.

Isso porque a Rede Massa, responsável pelo SBT no Norte Pioneiro, informou que a migração completa para o sinal digital está prevista para ser concluída até o final do ano.

Em meio ao processo de transição do sinal analógico para o digital, o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) anunciou uma importante alteração em sua frequência de transmissão no município de Santo Antônio da Platina. A medida faz parte do cronograma nacional de digitalização da televisão aberta, promovido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em conjunto com as emissoras.

A mudança de canal tem como objetivo assegurar uma melhor qualidade de imagem e som para os telespectadores da região, além de adequar-se às exigências técnicas da nova fase da radiodifusão. O SBT, que antes operava em canal analógico, agora passa a transmitir exclusivamente em sinal digital, por meio de uma nova frequência.

De acordo com representantes da emissora, os moradores que utilizam antenas UHF precisam realizar a reconfiguração automática de seus televisores ou conversores digitais para localizar a nova sintonia do canal. A reorientação do equipamento é simples e pode ser feita diretamente no menu de configurações da TV.

A digitalização garante uma série de benefícios, como alta definição na imagem, som mais limpo, maior estabilidade de sinal e interatividade. Com a mudança, a população platinense poderá continuar acompanhando normalmente a programação do SBT, com maior qualidade e confiabilidade.

A iniciativa faz parte do processo nacional de desligamento do sinal analógico, que já ocorreu em diversas regiões do país e segue um cronograma estabelecido para atingir 100% da cobertura digital nos próximos anos. Em Santo Antônio da Platina, a transição ocorre de forma progressiva e tem contado com o apoio técnico das autoridades locais e das emissoras.

A população que encontrar dificuldades para sintonizar o canal digital do SBT pode buscar suporte junto à própria emissora, lojas especializadas ou acessar os canais de atendimento da Anatel para orientações específicas.