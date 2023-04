Sucesso na Cavalgada e Rodeio em Ribeirão

Com isso, Gustavo já garante a sua montaria na Fescafé 2023 que acontece no mês de julho. Na sequência, o 2º lugar ficou com Marciano Viera, a 3ª colocação com Guilherme Costa, o 4º colocado foi Rodrigo Fernando e na 5ª posição o peão Lucas Ribeiro. A premiação foi entregue pelo prefeito João Carlos Bonato, acompanhado da primeira-dama Elizangela Paschoal Bonato e a Comissão Organizadora: Thiago Chammas, André Ferreira, João Roberto Pacheco e Fábio de Lucca.

O peão Gustavo da Silva foi o grande campeão do Rodeio Profissional em Touros no Patrimônio Três Corações, realizado durante a 24ª edição da Cavalgada Ecológica e faturou R$ 2 mil.

A 24ª edição de uma das festas mais tradicionais de Ribeirão Claro, a Cavalgada Ecológica Três Corações, também foi um verdadeiro sucesso, com grande participação do público.

O evento contou com escolha da Rainha e Princesas do rodeio, montarias profissionais em touros durante os três dias de realização, show com a banda New York, artistas regionais, e muito mais.

O evento teve a presença expressiva da Polícia Militar, contratação de seguranças, ambulâncias e toda infraestrutura para garantir a segurança do público.

Mais estruturada, a edição de 2023 recebeu mais investimentos do Governo Municipal, a pavimentação com bloco de concreto nas imediações da festa, proporcionado mais infraestrutura aos moradores e visitantes da comunidade.

O prefeito João Carlos Bonato e a vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini destacam que apesar do frio, a emoção do rodeio esquentou a festa. “Foi um evento lindo e sem nenhuma intercorrência. Revivemos a cavalgada com grande número de participantes. Os comerciantes que pudemos conversar estavam satisfeitos com as negociações, e o clima também foi colaborativo. Agradeço a toda comissão organizadora pelo empenho e vamos estar nos organizando durante o próximo ano para levar cada vez mais infraestrutura para esse brilhante evento”, disse Bonato.

Leia também: https://npdiario.com.br/cidades/ribeirao-claro-elege-rainha-e-princesas/