Túnel centenário em Santo Antônio(assista)

Construção 1925-2025 em Santo Antônio da Platina

O túnel ferroviário existente no município de Santo Antônio da Platina, localizado no Distrito de Conselheiro Zacarias, completa 100 anos da sua construção(1925 – 2025).

A memória é um dos alicerces que dá sentido à vida, e o lugar onde vivemos não é diferente.

Preservar a memória do lugar em que vivemos é manter a história do seu povo viva e uma forma de fortalecer suas bases. Nesse sentido, o tombamento histórico é um ato administrativo que visa preservar bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e afetivo, cujo objetivo é impedir que esses bens sejam destruídos ou descaracterizados.

O tombamento pode ser feito por órgãos federais, estaduais ou municipais, e aplicado a bens móveis e imóveis, como: Fotografias, Livros, Mobiliários, Obras de arte, Edifícios, Ruas, Praças, Cidades, Florestas, Cascatas.

O ato não altera a propriedade do bem, mas proíbe que seja destruído ou descaracterizado.

Baseado nesses fatores, a reportagem sugere que a comunidade Platinense e a administração municipal tenham interesse em começar o processo de tombamento desse marco histórico e arquitetônico do município, tanto o túnel n°1 localizado no Distrito de Conselheiro Zacarias, como também o túnel n°2 localizado no Povoado da Platina, construído em 1926 e que também se tornará centenário em 2026.

Histórico da Linha

A linha do ramal do Paranapanema, construída para evitar o “perigo paulista”, ou seja, a exportação de mercadorias do Norte Velho do Paraná via E. F. Sorocabana pelo porto de Santos, teve o primeiro trecho inaugurado em 1915, ligando Jaguariaíva, na Itararé-Uruguai, a São José, atual Calógeras.

Seu prolongamento acabou se arrastando até 1937, quando alcançou a já existente E. F. São Paulo-Paraná e por ela alcançou por tráfego mútuo a cidade de Ourinhos, em São Paulo. Depois da abertura da linha Apucaranas-Uvaranas, em 1975, o ramal entrou em decadência por ter uma linha obsoleta e cheia de curvas. O último trem de passageiros (Trem do Norte, mais tarde “Trem da Miséria”, rodou em junho de 1979. Em 2001, o tráfego de cargueiros foi suspenso pela ALL e hoje apenas esporádicos autos de linha passam pela linha, praticamente abandonada em toda a sua extensão.

Texto, vídeo e fotos: Marcos Almeida

Carro de linha na Estrada de Ferro do Paraná. s/ data Décadas de 30/40

Foto:s Arthur Wischral

Colorização: Davi Schimidt

Especial para o Npdiario