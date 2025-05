EM JACAREZINHO Mostra de Cultura e Arte LGBT+ na UENP

Evento gratuito acontece em Jacarezinho

A Universidade Estadual do Norte do Paraná, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, está promovendo, desde terça-feira, dia 29 , a primeira Mostra de Arte e Cultura LGBT+. O evento visa proporcionar um espaço de expressão artístico-cultural da cultura LGBTQIAPN+ e acontece no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da UENP em Jacarezinho.

A Mostra busca fomentar um ambiente inclusivo e propício ao debate sobre a diversidade, sobretudo no âmbito universitário. “Essa Mostra é o mais recente evento artístico que passa integrar o calendário da Universidade. Trata-se de uma agenda que possibilita, a essa comunidade, o acesso aos espaços que acolhem as expressões de seus membros. O Museu de Arte e Cultura Popular, bem como o Galpão Cultural Romano Nunes são os primeiros equipamentos culturais que receberam as primeiras ações”, compartilhou o diretor de Cultura da UENP, James Rios.

Todo o evento tem classificação indicativa de 16 anos.

Programação

Na terça-feira, dia 29 , a programação foi em parceria com o Festival CineUrge, de Cornélio Procópio, que trouxe a Mostra Cinema e Diversidade. O evento começou às 20h e tratou um bate-papo sobre os filmes exibidos com Carol Santos, Juno Gasparoto e Renan Bonito, ampliando a discussão sobre representatividade no audiovisual.

Já na sexta-feira, dia 1º de novembro, será realizada a oficina “Desenho livre com foco na autoimagem” com Edson Godinho, a partir das 14h. As inscrições devem ser realizadas através de formulário online, disponível AQUI. Não é necessário ter experiência anterior com desenho. No período da noite, às 20h, acontecerá a abertura da exposição “Cruzos do amor” no Museu de Arte e Cultura Popular do Norte do Paraná, de Edson Godinho e um bate-papo com o artista. Na mesma ocasião, será apresentada a cena curta “ATERRA”, com Renan Bonito e Gabriele Christine, uma produção Companhia da Terra e CNX.

1º de novembro

14h – Oficina “Desenho livre com foco na autoimagem” com Edson Godinho

Local: Museu de Arte e Cultura Popular do Norte do Paraná – Parque

Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da UENP

Classificação indicativa: 16 anos

20h – Abertura da exposição”Cruzos do amor”; de Edson Godinho

Bate-papo com o artista

Local: Museu de Arte e Cultura Popular do Norte do Paraná – Parque

Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da UENP

Cena Curta: ATERRA, com Renan Bonito e Gabriele Christine

Companhia da Terra/CNX

Local: Galpão Cultural Romano Nunes “Cabelo” – Parque Universitário de

Ciência, Cultura e Inovação da UENP

Classificação indicativa: 16 anos