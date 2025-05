Abertura Oficial da Feira Internacional

Ficafé é sucesso mais uma vez

A Feira Internacional do Café (Ficafé) e a 3ª Feira de Sabores do Norte Pioneiro foram oficialmente abertas em Jacarezinho nesta terça-feira (29), com a presença do vice-governador do Paraná, Darci Piana, do prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, acompanhado do vice-prefeito eleito Antonio Neto, do deputado Luiz Cláudio Romanell, prefeitos da região e lideranças.

O evento, que acontece até 31 de outubro, reúne os principais produtores de cafés especiais e produtos regionais certificados, atraindo mais de quatro mil visitantes e consolidando-se como um dos maiores eventos do setor no Paraná.

O vice-governador Darci Piana destacou a importância da Ficafé para o desenvolvimento e projeção do Norte Pioneiro, região com mais de 39,9 mil produtores rurais e 50,9 mil empresários, e ressaltou o impacto econômico e cultural que o evento traz para Jacarezinho e municípios vizinhos. “Eventos como a Ficafé promovem o intercâmbio de conhecimento e tecnologia, fortalecendo a cadeia produtiva do café e impulsionando negócios locais e internacionais”, afirmou Piana.

Marcelo Palhares, prefeito de Jacarezinho, também celebrou o crescimento da feira, que, além de impulsionar a economia local, coloca a cidade em destaque no cenário do agronegócio. “A Ficafé é uma vitrine das inovações e da qualidade dos nossos produtos, valorizando nossos agricultores e a produção regional, além de abrir portas para o mercado global”, disse Palhares.

Com mais de 70 expositores, a feira conta com uma vasta programação, incluindo palestras, workshops, concurso de cafés especiais, degustações e um leilão que promete movimentar milhões em negócios.

Com o apoio de 15 patrocinadores nacionais e a presença de mais de 30 compradores internacionais, a Ficafé reafirma seu papel de liderança e inovação no setor cafeeiro e na valorização dos sabores do Norte Pioneiro.

O evento, de entrada gratuita, continua até o dia 31 de outubro, com programação completa disponível no site oficial.