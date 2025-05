Acusar Agro por preço alto dos alimentos É absurdo, diz LUPION

Ele é presidente da FPA

“Tentaram criar uma narrativa absurda, de que o agro seria responsável pelo aumento do custo do preço de alimentos. Não é o produtor que tá ganhando com isso! É resultado de uma política fiscal equivocada, que não se preocupa em segurar gasto público, que tem um déficit nas contas gigantesco, e incapaz de lidar com o câmbio e muito menos a questão dos juros”.

A declaração é do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Pedro Lupion (PP-PR), em entrevista recente à Jovem Pan, sobre críticas recebidas pelos produtores num momento de dificuldade na economia brasileira.

Ele disse que existe, no país, uma inflação “extremamente preocupante”. “Alimentos estão caros: café, arroz, laranja, mas o produtor não ganha com isso. Isso não chega nele. Fica no varejo, no mercado, significa nada de ganho real para o produtor, até porque a inflação chega pra o campo também”.

Lupion criticou o governo Lula-PT pela inabilidade em gerir a crise. “O Banco Central aumentar juro é resultado de uma política que não gera confiança no mercado. A desconfiança e a falta de percepção positiva do mercado financeiro faz com que a gente gere uma instabilidade gigantesca na economia”.

O presidente da FPA apontou ainda um caminho para superar o momento difícil que a economia vive.

“Como que resolve o problema? Incentivar a industrialização, a geração de emprego, o crescimento da econômica interna. Não é diminuindo tarifa pra entrada de produto de fora que vai resolver o problema da produção nacional. Pelo contrário. Vai gerar concorrência desleal e fazer com que o alimento fique mais caro”, afirmou.

Irresponsabilidade

Ele voltou a criticar a ideia equivocada de reduzir tarifas de importação para gêneros alimentícios, medida já tentada na Argentina de Cristina Kirchner e que só levou a protestos no campo e inflação nos preços.

“Acabaria com nossa produção agropecuária só para o PT “jogar pra torcida” e atribuir responsabilidade que o produtor rural não tem nesse aumento dos preços”.

Lupion rechaçou ainda falas do Ministro-Chefe da Casa Civil, Rui Costa, que propôs aos brasileiros “substituírem” alimentos como a laranja. “É desconhecer a produção agropecuária brasileira e a fruticultura do brasil. 80% do mercado mundial de suco de laranja é nosso. Já passamos EUA, a Itália, a Espanha. É surreal que exista essa falta de informação ou esse encaminhamento negativo”

O presidente da FPA reiterou que a bancada manterá posicionamento “claro e crítico, sempre em defesa do setor agropecuário, na busca por um plano safra robusto, um seguro rural efetivo para quem quer produzir, pelo direito de propriedade e, acima de tudo, para que os produtores sejam respeitados”.

E concluiu: “Não pode um governo irresponsável nas contas públicas, inábil na economia, querer criticar qualquer dos setores que esteja fazendo o que nós fazemos: carregar o PIB, responder por mais de 30% dos empregos gerados no país. 52% da balança comercial do Brasil sai das propriedades rurais brasileiras”.