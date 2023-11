Adapar registra recorde no cadastro de produtos biológicos

A Agência de Defesa Agropecuária da Paraná (Adapar) registrou em 2023 um número recorde de cadastros de produtos biológicos e similares. Foram 104 produtos até o mês de outubro, volume que demonstra um avanço nos sistemas de oferta dos insumos aos agricultores.

“Isto significa uma desburocratização do setor no país, e os incentivos estaduais propiciaram aumento da oferta desses insumos”, diz Suzana de Carvalho, coordenadora do programa Cadastro de Agrotóxicos, da Adapar.

A defesa agropecuária do Estado incentiva a utilização dos produtos biológicos e similares (fitoquímicos, semioquímicos, produtos fitossanitários com uso aprovado para agricultura orgânica), oferecendo algumas vantagens como a redução de taxa e prioridade de análise para cadastro.

“O uso de produtos biológicos favorece o equilíbrio na agricultura mantendo, por exemplo, insetos benéficos, menor carga ambiental e toxicológica, e sendo mais uma ferramenta de manejo” ressalva Suzana.

VARIEDADE – Além do aumento quantitativo, pode-se observar um crescimento na variedade de ingredientes ativos, sendo ferramentas de importância para agricultura, com destaque para produtos fitoquímicos, predadores e parasitoides.

Um exemplo da importância dos produtos biológicos é o controle do psilídeo Diaphoria citri, vetor da bactéria causadora do Greening, ou HLB, nos citros, um sério problema para a citricultura brasileira. Atualmente há 17 produtos cadastrados no Estado, como os microbiológicos Beauveria bassiana, Isaria fumosorosea, entre outros, e também azadiractina (conhecido como óleo de neem), este com uso aprovado para agricultura orgânica.

Maiores informações sobre o cadastro de produtos biológicos e convencionais podem ser obtidas no Sistema Agrotóxicos no Paraná. Também estão disponíveis no site da Adapar os Boletins Informativos do Cadastro de Agrotóxicos. Outro canal para informações é o telefone 41 3313 4167.

O gráfico abaixo mostra a evolução no cadastro desses produtos: