ALEP e FGV têm CONTRATO para concurso dia 12

Expectativa da Assembleia é ofertar 85 vagas em edital e também formar cadastro reserva, para cargos com exigência de formação com nível médio e superior com salários a partir de R$ 4.995,21

A Assembleia Legislativa do Paraná vai formalizar no próximo dia 12, às 11 horas, a assinatura de contrato com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) para a realização do concurso púbico para recomposição dos cargos efetivos da Casa de Lei.

A expectativa da Assembleia é ofertar 85 vagas com exigência de formação com nível médio e superior, com salários a partir de R$ 4.995,21 mil. Serão três editais, a serem elaborados pela Comissão Especial de Concurso Público formada por servidores em conjunto com a FGV, destinados aos cargos de procurador, demais cargos de nível superior e cargos de nível médio.

A Fundação Getúlio Vargas é reconhecida pela expertise em planejamento e execução de concursos em todas as fases e etapas.

Segundo o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD), o concurso visa recompor os quadros do legislativo com a aposentadoria de funcionários efetivos. “Com promoções e progressões que nós concedemos aos servidores antigos, imaginamos que até janeiro e fevereiro, em torno de 100 servidores efetivos se aposentem.”

A realização do concurso foi anunciada em março, pelo presidente Traiano, juntamente com o primeiro-secretário, deputado Alexandre Curi (PSD), e a segunda-secretária, deputada Maria Victoria (PP).

De acordo com a Comissão Executiva, a decisão de realizar o concurso público surgiu da avaliação de que é importante a renovação do quadro funcional. Os parlamentares explicaram que, além de concursos realizados há muito tempo para áreas específicas, o quadro é antigo, com muitos servidores próximos à aposentadoria.

A iniciativa faz parte de uma série de medidas administrativas voltadas ao fortalecimento do quadro funcional e das políticas de transparência adotadas pelo Poder Legislativo.