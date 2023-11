Alexandre e Antonely agradecem moradias

Autorizada a liberação de mais 93 unidades

Em nome da população ibaitiense, o prefeito Antonely Carvalho agradeceu neste fim de semana o amigo e representante da cidade, Deputado Estadual Alexandre Curi, no setor habitacional.

“Por todo empenho junto a Cohapar a qual autorizou a liberação de 93 casas para o município de Ibaiti, agradecemos também o Presidente da Cohapar Jorge Lange e ao nosso Governador Carlos Massa Ratinho Júnior por mais esta conquista”, disse o chefe do executivo.

O parlamentar gravou vídeo falando sobre o assunto. As obras devem começar no ano que vem.