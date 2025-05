APLA no 14º Encontro Confea/Crea e Mútua

Fernando Ribeiro dos Santos esteve em Brasília

Foi realizado em Brasília(DF), entre os dias 28 e 30 de janeiro, o 14º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua, um evento que une engenharia, agronomia e geociências para discutir o futuro do Brasil. O palco deste encontro foi Estádio Mané Garrincha e buscou transformar ideias em ações reais.

“Esse foi um momento de conexão com quem transforma desafios em soluções e constrói um futuro mais justo e sustentável” – afirmou o Engenheiro de Segurança do Trabalho e Presidente da APLA, Fernando Ribeiro dos Santos.

Além de palestras e networking com profissionais, parlamentares e especialistas, o encontro promoveu discussões sobre o desenvolvimento sustentável e políticas públicas, bem como promoveu espaços dedicados à equidade de gênero, sustentabilidade e inovação, preconizando também a valorização e a capacitação de futuros líderes pelo CREA-Jr.

Momentos importantes para a Engenharia Pública

O jornalista Iberê Thenório, ministrou a palestra de encerramento do 14º Encontro de Líderes do Sistema Confea/Crea e Mútua na tarde desta quinta-feira, 30/1, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. “Estamos em um processo de mudança e queremos nos conectar com diversos públicos, inclusive com quem ainda vai chegar ao sistema profissional”, afirmou o presidente do Confea, Vinicius Marchese, ao anunciar o palestrante.

A palestra foi seguida pela assinatura do acordo de cooperação técnica entre Confea e Caixa Econômica Federal para o aprimoramento e o desenvolvimento da engenharia pública no Brasil. “Isto não é só uma formalização, isto é uma responsabilidade”, afirmou o presidente do Confea, Vinicius Marchese, ao assinar o documento.

“A Caixa não é um banco, é uma empresa de engenharia. Há mais de dois mil engenheiros na Caixa, estamos conectando profissionais em uma frente de trabalho muito grande, promovendo melhoria de projeto e de execução. Compartilho essa responsabilidade com os presidentes de Crea, porque tem obra no Brasil inteiro.

“As oportunidades levantadas em encontros como este, reunindo personalidades atuantes e a liderança do Sistema Confea/Crea/Mútua além de nos inserir com peças fundamentais nesta engrenagem gigantesca de transformação possibilita que os fóruns consultivos do sistema profissional realizam suas primeiras reuniões do ano e definem calendários, planos de trabalho e coordenadores para o exercício. Trazemos para Santo Antônio da Platina muito mais do que informações, trazemos incentivos e um enorme desafio de colocar em prática tais resoluções” – finalizou Fernando Ribeiro.