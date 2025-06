Asfalto Novo, Vida Nova chegará agora EM ABATIÁ e Andirá

Pavimentação de vias

Mais 10 municípios paranaenses terão 100% da malha viária urbana pavimentada dentro do programa estadual Asfalto Novo, Vida Nova. O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta terça-feira (03) o investimento de R$ 49,3 milhões para asfaltar vias de Abatiá, Andirá, Barbosa Ferraz, Cambira, Catanduvas, Céu Azul, Douradina, Florestópolis, Guamiranga e Guaraci.

Abatiá receberá R$ 1,9 milhão para pavimentação de vias urbanas, acabando com a poeira e facilitando a vida dos pouco mais de sete mil moradores. Na mesma região, Andirá, com cerca de 20 mil moradores, terá investimento de R$ 5,6 milhões para pavimentação de vias urbanas.

“Esse é o maior programa de pavimentação asfáltica da América do Sul. Já chegamos aos municípios com até 50 mil habitantes e ontem anunciamos de 50 mil até 100 mil moradores”, destacou Ratinho Junior. “Estamos levando asfalto, galeria pluvial, calçada e iluminação de LED em todas as ruas dos municípios paranaenses. É levar qualidade de vida para a dona Maria, para o senhor José, retirando a lama e a poeira da frente da casa das pessoas e, acima de tudo, levando cada vez mais dignidade para elas.”

Com o Asfalto Novo, Vida Nova, 377 municípios paranaenses com população de até 100 mil habitantes poderão asfaltar 100% das ruas da malha urbana. A iniciativa também contempla a implantação de iluminação de LED em todas as cidades do Paraná. O programa é uma parceria do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado das Cidades (Secid), com a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Na última segunda-feira (02), Ratinho Junior lançou mais uma fase do programa, que atenderá 14 municípios com populações entre 50 mil e 100 mil habitantes. Serão investidos R$ 580 milhões somente nesta etapa, o que permitirá a pavimentação de 426 quilômetros de vias urbanas, beneficiando cerca de 1,3 milhão de pessoas. Desde a primeira fase do programa, lançada em abril de 2023, já foram investidos aproximadamente R$ 2,2 bilhões, entre obras concluídas, em andamento ou convênios firmados.

O secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, ressaltou que muitas das cidades não teriam como realizar um grande volume de pavimentação sem o apoio do Asfalto Novo, Vida Nova. “Temos relatos dos prefeitos de que muitas vezes faz 10, 20 anos que a cidade gostaria de asfaltar essas ruas, mas não tem recurso suficiente para isso. Sabemos que no município pequeno a capacidade de investimento é baixa, então é necessário o apoio do Governo do Estado para poder, em parceria, realizar essas obras”, explicou.

“Um programa de pavimentação importante que muda a qualidade de vida, mexe nos indicadores de saúde, de segurança pública, então olhamos sempre o asfalto, que dá mobilidade e conforto, mas também os outros aspectos do ponto de vista social que são tão importantes”, acrescentou.

PRESENÇAS – Participaram do anúncio o vice-governador Darci Piana; os secretários estaduais Marcio Nunes (Agricultura e Abastecimento) e Do Carmo (Trabalho, Qualificação e Renda); o deputado federal Felipe Francischini; o presidente da Alep, Alexandre Curi; o líder do Governo na Assembleia, Hussein Bakri; os deputados estaduais Gugu Bueno, Alisson Wandscheer, Anibelli Neto, Cobra Repórter, e Luiz Cláudio Romanelli e as(os) prefeitas(os) de Abatiá, Sonia Aparecida Chaves; de Andirá, Ednyra Godoy Ferreira; de Catanduvas, Ademar Burckhardt; de Céu Azul, Laurindo Sperotto; de Guamiranga, Marcelo Leite; e de Guaraci, Marcos Antônio de Souza.