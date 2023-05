Avança projeto de asfalto no Alceu Garbelini e J. Afonso

Prefeitura enviou PL de emenda parlamentar para Câmara

A prefeitura de Santo Antônio da Platina enviou para Câmara de Vereadores o projeto de lei de emenda parlamentar para as obras de pavimentação dos bairros Alceu Garbelini e José Afonso.

A emenda foi enviada pelo deputado federal Pedro Lupion no valor de R$ 800 mil e se somará a outro repasse do deputado já realizada este ano no valor de R$750 mil reais e contrapartida municipal de R$1,3 milhões para o asfalto das ruas do bairro.

Se aprovado pelo legislativo, o projeto será licitado já próximo semestre.