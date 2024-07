Avança a reforma de ponte em Carlópolis

A reforma da ponte sobre a Represa de Chavantes, entre o Paraná e São Paulo, está avançando com vários serviços em execução simultaneamente. A estrutura fica na PR-218 e SP-249, ligando Carlópolis, com o município paulista de Fartura, e está sendo revitalizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística. O investimento é de cerca de R$ 3,8 milhões.

Estão em andamento cortes para reparos das juntas de dilatação entre as lajes de concreto da ponte, a instalação de pingadeiras para melhorar a drenagem de água da chuva, e a pintura com nata de cimento em toda a estrutura.

A ponte já recebeu outras melhorias, incluindo recomposição de guarda-corpos demolidos, implantação de defensa metálica e reforço da sinalização vertical nos acessos, e reparos e recuperação de avarias nas superfícies de concreto, inclusive sob o tabuleiro.

Ela tem 1.524,70 metros de extensão e 10,30 metros de largura, que incluem duas faixas de rolamento e passeio para pedestres.

Esta obra está contemplada em um contrato de manutenção de oito obras de arte especiais (OAEs) em rodovias administradas pelo Escritório Regional Norte Pioneiro da Superintendência Regional Norte do DER/PR, um investimento de R$ 7.651.898,85.

Confira as oito OAEs que serão atendidas:

Ponte Ribeirão Patrimônio na PR-151, em Salto do Itararé

Ponte Rio das Cinzas na PR-439, em Santo Antônio da Platina

Ponte Rio Bela Vista na PR-431, em Jacarezinho

Ponte Rio Ouro Grande na PR-431, em Jacarezinho

Ponte Rio Anhumas na PR-431, em Ribeirão Claro

Ponte Rio Itararé (Represa de Chavantes) na PR-218, em Carlópolis

Ponte Ribeirão Panema na PR-518, em Santa Mariana

Galeria no km 113,17 da PR-436, em Itambaracá

A localização de cada uma pode ser verificada neste mapa, na aba CP 200/2022.