CAMPANHA DA Fomento Paraná concede descontos

Que podem chegar até 80% do débito

A Fomento Paraná deu início a uma nova campanha para renegociação de débitos de contratos com parcelas em atraso com a instituição. O objetivo é sensibilizar empreendedores e empresas com benefícios para liquidar contratos e eliminar restrições que atrapalham a contratação de novos créditos no mercado financeiro e junto a fornecedores.

A campanha oferece descontos que podem chegar a 100% de juros e dos encargos moratórios para repactuação de contratos de microcrédito.“Desta vez a Fomento Paraná criou uma condição vantajosa que pode chegar a um desconto de mais de 70% do valor da dívida em alguns casos, se o cliente aceitar fazer o pagamento à vista”, explica o gerente de Recuperação de Créditos, João Carlos Mineo. “É uma excelente oportunidade de tirar o nome do Serasa e voltar a ter crédito na praça para poder investir ou fazer compras a prazo.”Para aqueles empreendimentos aptos a ter os maiores descontos, os responsáveis estão recebendo uma correspondência que apresenta o boleto de liquidação com estas condições especiais de negociação.

Em caso de dúvidas, os devedores podem entrar em contato diretamente com os agentes de crédito nos municípios, que já foram orientados sobre os modelos de renegociação e os cálculos das dívidas.“É importante que, ao receber um boleto de cobrança, o empreendedor verifique com calma e atenção se o favorecido é a Fomento Paraná, se o número do contrato e o CPF/CNPJ estão corretos. Caso tenha alguma dúvida, consulte nossas equipes”, completa Mineo.

A renegociação ou liquidação de contratos também pode ser feita diretamente com a Fomento Paraná, por telefone (41 3235-7700), e-mail (cobranca@fomento.pr.gov.br) ou WhatsApp (41 9938-9215), até 31 de janeiro de 2025.

É necessário que o contrato tenha, pelo menos, um pagamento (ainda que parcial) para reparcelamentos na esfera administrativa. Para contratos já ajuizados não há exigência de pagamento mínimo.

Com a renegociação e reparcelamento da dívida é possível estender os prazos de pagamento para até 60 meses – ou mais, dependendo da fonte dos recursos do contrato.

Nos contratos considerados de dificílima recuperação, mesmo que ainda não estejam com todas as parcelas vencidas, o percentual de desconto poderá ser de até 100% sobre o total de juros e encargos no saldo devedor do contrato.“Para os contratos mais antigos e de saldos devedores de até R$ 10 mil, a Fomento Paraná decidiu conceder, de forma inédita, descontos para liquidação que podem chegar a 80% do valor total da dívida”, arremata o gerente.