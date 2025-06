REINAUGURA Churrascaria do PEDRÃO HOJE

Sob nova direção a partir das 18 horas

Pedrão Buffet Grill, Espaço Pedrão ou Churrascaria do Pedrão. Não importa, virou marca de servimento profissional de comida de ótima qualidade há 39 anos. Às 18 horas desta histórica terça-feira, dia quatro, na Av. Frei Guilherme Maia, 989, em Santo Antônio da Platina, a história recomeça.

Com modernidade e a competência de sempre, será reinaugurada a Churrascaria & Petiscaria Pedrão. Agora, com o comando de outra família, porém continuando sendo a melhor churrascaria do Norte Pioneiro.

Pedrinho Marques (foto de barba) sai de cena, e dá espaço para a gerência Emerson (foto abaixo de camisa azul), que é filho de Marli, esposa de Márcio José Iaro (foto abaixo).

Abertura de terça a sexta só jantar a partir das 18 horas.

Sábado e domingo almoço (com rodízio) e jantar.

Será mantido o mesmo padrão de qualidade e atendimento.

Desde 1986, com rodízio de carnes de todos os tipos e gostos.

Pedrinho, neto de Pedrão, cuida da empresa de locação para festas e eventos (taças, mesas etc).

Seus pais, Nenzão e Maria Augusta. permanecerão administrando o Buffet de festas externas. O restaurante/churrascaria da avenida Oliveira Motta está integralmente sob nova direção.

O empreendedor Márcio Iaros, respeitado no segmento de hortifruti há 28 anos, assumiu a icônica churrascaria com tudo, desde os colaboradores e a antiga equipe.

Alto padrão, qualidade e atendimento primorosos e a certeza de sabor inigualável