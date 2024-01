Municípios do Norte Pioneiro recebem R$ 48,2 milhões de Itaipu

Projetos de energia renovável, manejo e saneamento

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) destacou nesta segunda-feira, 29, que as primeiras 23 cidades do Norte Pioneiro já receberam R$ 48,2 milhões para obras, projetos de energia renovável, manejo e saneamento do programa Mais que Energia da Itaipu Binacional. “É um excelente programa porque investe em demandas – como erosão, água pluvial, resíduos sólidos e na recuperação de áreas ambientais e estradas rurais – comuns na maioria das cidades. E como os recursos são cada vez mais escassos, as prefeituras têm uma nova fonte de recursos a fundo perdido”, disse Romanelli.

Das 23 cidades, nove são representadas por Romanelli na Assembleia Legislativa e no Governo do Estado: Cambará (R$ 1,7 milhão), Carlópolis (R$ 2 milhões), Figueira (R$ 2 milhões), Japira (R$ 1,3 milhão), Joaquim Távora (R$ 2 milhões), Jundiaí do Sul ( R$ 1,7 milhão), Ribeirão Claro (R$ 2,5 milhões), Santo Antônio da Platina (R$ 3,9 milhões) e Quatiguá (R$ 1,7 milhão).

“Essa é a primeira leva de cidades que tiveram seus projetos aprovados e estão recebendo os recursos através da Caixa Econômica Federal. É um programa amplo que vai atender 394 cidades do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul. Esses recursos, na ordem de R$ 980 milhões, vão contribuir para as cidades cumprirem os objetivos de desenvolvimento sustentável apontados pela ONU até 2030”, disse.

Quatro áreas – Dessa primeira leva das cidades do Norte Pioneiro, estão sendo atendidas ainda: Barra do Jacaré (R$ 2 milhões), Conselheiro Mairinck (R$ 2,2 milhões), Guapirama (R$ 1,3 milhão), Ibaiti (R$ 2 milhões), Jaboti (R$ 2 milhões), Jacarezinho (R$ 2,3 milhões), Pinhalão (R$ 2,1 milhões), Ribeirão do Pinhal (R$ 2,5 milhões), Salto do Itararé (R$ 2,5 milhões), Santana do Itararé (R$ 2,3 milhões), São José de Boa Vista (R$ 2 milhões), Siqueira Campos (R$ 1,8 milhão), Tomazina (R$ 2,3 milhões) e Wenceslau Braz (R$ 1,6 milhão).

Dos recursos liberados, R$ 16,8 milhões foram para projetos de manejo, R$ 9,3 milhões para projetos de energia renovável, R$ 15,4 milhões para saneamento e R$ 5 milhões em obras.

Das cidades representadas pelo deputado, são esperados para os próximos dias, recursos do programa Mais que Energia para mais 32 cidades do Norte Pioneiro e Noroeste. No total, para as 41 cidades da base de Romanelli, serão liberados R$ 79,8 milhões para projetos de manejo, energia renovável, saneamento e obras.